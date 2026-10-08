Maltempo a Fiumicino, alberi caduti e strade bloccate: disagi alla viabilità nella zona nord

Due alberi ostruiscono completamente via della Torre di Pagliaccetto. Criticità anche a Tragliata e lungo via del Casale di Sant’Angelo. Sul posto Polizia Locale, Misericordia e Carabinieri per la messa in sicurezza

Il maltempo che ha colpito il territorio di Fiumicino ha provocato diversi disagi alla circolazione stradale, con le maggiori criticità concentrate nella zona nord del Comune. Le avverse condizioni meteorologiche hanno causato la caduta di alberi e reso necessari interventi di verifica e messa in sicurezza lungo alcune arterie stradali.

La situazione più delicata si registra in via della Torre di Pagliaccetto, dove la caduta di due alberi ha completamente ostruito la carreggiata, impedendo il transito dei veicoli. A segnalarlo è il Comando della Polizia Locale di Fiumicino, che ha comunicato la presenza di ulteriori problemi alla viabilità anche lungo via del Casale di Sant’Angelo e via di Tragliata.

In via della Torre di Pagliaccetto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, insieme ai volontari della Misericordia di Fiumicino e ai Carabinieri della Stazione di Torrimpietra. Le operazioni sono finalizzate alla verifica delle condizioni di sicurezza e alla gestione delle criticità provocate dalla caduta degli alberi.

Il Comune di Fiumicino invita i cittadini alla massima prudenza, raccomandando di prestare particolare attenzione durante gli spostamenti e, soprattutto, di evitare i tratti stradali interessati dalle problematiche segnalate, per non ostacolare le operazioni di messa in sicurezza.

L’amministrazione comunale continuerà a monitorare l’evolversi della situazione e ha assicurato che saranno forniti ulteriori aggiornamenti alla cittadinanza non appena disponibili nuove informazioni sulle condizioni della viabilità.