Sos dei cittadini a causa del pericoloso fondo stradale di viale di Porto e via dell’Olivetello a Maccarese

Crepe e smottamenti sono presenti anche su via dell’Idrovore di Fiumicino in zona ponte Ceci

di Umberto Serenelli

Cresce la pericolosità del fondo stradale di viale di Porto, via dell’Olivetello e via dell’Idrovore di Fiumicino a Maccarese. Da alcune settimane la cittadinanza denuncia la presenta di grosse crepe e lo smottamento di alcuni tratti delle tre principali arterie visto che siamo in presenza di pericolosi dislivelli sull’asfalto e al centro della carreggiata: in certi punti lo scalino supera i 15 centimetri.

Diversi automobilisti lamentano danni ai copertoni delle auto e i residenti ora temono che possano accadere incidenti soprattutto durante le ore notturne visto che le vie sono al buio.

“Stiamo ricevendo molte segnalazioni dai cittadini che abitano a Focene sul dissesto in cui versano le strade percorse per raggiungere le sedi di lavoro nel quartiere Aurelio – afferma Antonella Gardin, presidente del Comitato cittadino di Focene – Urge quindi un intervento per la loro messa in sicurezza prima che accada qualcosa di spiacevole”.

I centauri a bordo di motociclette sono costretti a fare zig-zag per evitare di finire nelle spaccature soprattutto nel tratto di viale di Porto, dopo ponte Ceci in direzione Maccarese.

Quanti sono costretti a percorrere le strade oggetto di disagi, si sono scatenati sui social contestando i cartelli con il limite di 30km/h. Altri, invece, sottolineano che la maggior parte degli automobilisti invadono la corsia opposta per evitare di finire con le ruote delle crepe.

Dall’assessorato ai Lavori pubblici del comune di Fiumicino arriva la garanzia che è stato predisposto un sopralluogo per verificare le condizioni del fondo stradale e valute i provvedimenti da prendere.