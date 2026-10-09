ASL Roma 3; Al CPO l’ambulatorio di Medicina dello Sport per gli atleti disabili

Il servizio è dedicato agli utenti che svolgono attività agonistica

Continuano le attività dell’ambulatorio di Medicina dello Sport all’interno del CPO di Ostia. Il servizio è rivolto ad atleti disabili che svolgono attività sportiva di tipo agonistico.

“La visita medico sportiva prevede come da normativa vigente, raccolta dei dati antropometrici, raccolta anamnestica ed esame obiettivo, misurazione della pressione arteriosa, esame spirometrico completo, elettrocardiogramma a riposo e durante test da sforzo eseguito tramite ergometro a braccia. Se l’atleta viene dichiarato idoneo e sussistono tutti i criteri per il rilascio, la certificazione di idoneità agonistica viene consegnata all’atleta a conclusione della visita”, spiega il dott. Jacopo Bernieri, Responsabile della UOSD Promozione dell’Attività Fisica e Medicina dello Sport ASL Roma 3.

Per accedere occorre prenotare una visita agli sportelli CUP sul territorio o telefonare al numero regionale 069939. È necessario essere in possesso della impegnativa del proprio Medico Curante che deve presentare il codice prestazione “V70.36 Visita Specialistica con Certificazione Medico Sportiva certificazione per l’idoneità sportiva di soggetti portatori di handicap”, il codice di esenzione I01, il quesito diagnostico V68.0 Rilascio di certificati medici. Al momento della visita l’utente si dovrà presentare con impegnativa, richiesta della società sportiva di appartenenza, esame delle urine già eseguito e refertato non antecedente le 72 ore rispetto alla data della visita medico sportiva.

“Si tratta di un servizio importante – aggiunge Bernieri – che offre un supporto specialistico fondamentale a chi pratica attività sportiva agonistica, garantendo un percorso dedicato per la valutazione dell’idoneità sportiva. Lo sport rappresenta una straordinaria opportunità di benessere, inclusione e crescita personale e il nostro obiettivo è contribuire, attraverso competenze e professionalità, a renderlo sempre più accessibile e sicuro“.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina https://www.aslroma3.it/servizi-dalla-a-alla-z/m/medicina-dello-sport/ o scrivere all’indirizzo medicina.sport@aslroma3.it