Roma rende omaggio al Tevere: 5.000 fiori dai ponti della Capitale

Sabato 10 ottobre, dalle 11 alle 13, un grande omaggio floreale collettivo promosso da Tevere Day per celebrare il fiume e rafforzare il legame con la città. Sei i ponti coinvolti nell’iniziativa

di Dario Nottola

Domani sabato 10 ottobre, dalle 11 alle 13, Tevere Day invita cittadini e visitatori a partecipare a “5.000 fiori per te”, l’iniziativa in cui migliaia di fiori saranno offerti al fiume contemporaneamente da alcuni dei principali ponti della Capitale: Ponte Milvio, Ponte della Musica, Ponte Sant’Angelo, Ponte Sisto, Ponte Fabricio e Ponte della Scienza.

La Giornata del Tevere nasce da una proposta di Tevere Day APS: dedicare stabilmente al fiume il secondo sabato di ottobre, inserendo questa ricorrenza nel calendario cittadino. L’obiettivo è riportare il Tevere sempre più al centro della vita di Roma, non soltanto come elemento del paesaggio, ma come patrimonio storico, ambientale e culturale della città.

Il fiume ha accompagnato Roma per secoli: ha favorito insediamenti, commerci, trasporti e attività quotidiane, diventando parte integrante della sua identità. Da qui l’idea di dedicargli una giornata capace di esprimere affetto, gratitudine e attenzione per il suo futuro.

Il cuore della giornata sarà un grande omaggio floreale collettivo. Tra le 11 e le 13, nei punti indicati sui ponti, Tevere Day metterà a disposizione dei partecipanti i fiori da offrire al fiume. L’invito rivolto alla città è immediato: fermarsi per qualche minuto, prendere un fiore e trasformarlo in un simbolico “grazie” al Tevere.

Il materiale utilizzato per l’iniziativa, compresi fiori e corde di canapa, sarà totalmente biodegradabile. L’omaggio floreale vuole rappresentare anche il significato più ampio della Giornata del Tevere: creare una ricorrenza capace di ricordare ogni anno il valore del fiume e rafforzare il rapporto tra i cittadini e le sue rive.

Nel materiale della manifestazione, Tevere Day collega infatti la proposta della Giornata alle attività realizzate negli ultimi anni per favorire nuovi accessi al fiume, percorsi ciclabili, recupero delle sponde e valorizzazione del sistema fluviale.