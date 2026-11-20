Metro Acilia: bello il murales ma il servizio resta sempre inadeguato

L’autore ha saputo dare un tocco di bellezza all’ingresso della stazione

di Lia Onda

Durante i giorni feriali questo dipinto sul muro è nascosto da auto parcheggiate, sabato e domenica finalmente lo si può ammirare quasi per intero.

Il muro non è liscio in quanto è una costruzione fatta sulla strada con materiale ruvido ma l’autore è stato davvero bravo e fantasioso e ha saputo dare un tocco di bellezza all’ingresso della stazione di Acilia.

Peccato però che per i pendolari non c’è quasi mai nulla di nuovo e i disagi ci sono sempre. Se non si interviene come si deve, nonostante il murales sia bello e invitante, il servizio resta sempre inadeguato.

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