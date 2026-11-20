L’autore ha saputo dare un tocco di bellezza all’ingresso della stazione
di Lia Onda
Durante i giorni feriali questo dipinto sul muro è nascosto da auto parcheggiate, sabato e domenica finalmente lo si può ammirare quasi per intero.
Il muro non è liscio in quanto è una costruzione fatta sulla strada con materiale ruvido ma l’autore è stato davvero bravo e fantasioso e ha saputo dare un tocco di bellezza all’ingresso della stazione di Acilia.
Peccato però che per i pendolari non c’è quasi mai nulla di nuovo e i disagi ci sono sempre. Se non si interviene come si deve, nonostante il murales sia bello e invitante, il servizio resta sempre inadeguato.
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