Fiumicino rende omaggio ai Martiri di Kindu: commemorati i tredici aviatori italiani caduti nel 1961

Alla cerimonia presso la stele dedicata ai caduti ha partecipato la Vicesindaco Giovanna Onorati: “Il loro sacrificio rappresenta un’eredità di valori che abbiamo il dovere di custodire”

Si è svolta ieri, giovedì 19 novembre, presso la stele dedicata ai Martiri di Kindu, la tradizionale cerimonia commemorativa in ricordo dei tredici aviatori italiani uccisi l’11 novembre 1961 a Kindu, nella Repubblica Democratica del Congo, durante una missione di pace.

L’iniziativa, organizzata dal Lions Club Roma Mare, ha visto la partecipazione della Vicesindaco di Fiumicino, Giovanna Onorati, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, insieme ad alcuni familiari dei caduti e alle autorità militari, religiose e civili.

“Ricordare i Martiri di Kindu, a 65 anni dalla loro tragica scomparsa, significa interrogarsi sul valore della pace in un momento storico in cui guerre, tensioni internazionali e nuove forme di violenza continuano a segnare la vita di milioni di persone – ha dichiarato Giovanna Onorati – I tredici aviatori italiani partirono per una missione che aveva come obiettivo portare aiuto e speranza, e persero la vita proprio mentre erano al servizio di questi ideali. Il loro sacrificio ci ricorda quanto sia fragile la pace e quanto sia necessario difenderla, soprattutto oggi, attraverso il dialogo e il rispetto della dignità umana”.

La commemorazione si è conclusa con la deposizione delle corone di alloro presso la stele, in segno di riconoscenza e rispetto per gli aviatori caduti.