Treni fermi tra Roma e Fiumicino: quattro giorni di stop alla FL1 e al Leonardo Express

Dal 26 al 29 novembre interrotta la circolazione tra Roma Ostiense e l’aeroporto. Attivati bus sostitutivi per i passeggeri. RFI investe 4 milioni di euro per lavori di potenziamento e manutenzione della linea

di Dario Nottola

Per consentire l’esecuzione di lavori, la circolazione ferroviaria sarà interrotta continuativamente tra Roma Ostiense e Fiumicino Aeroporto dal 26 novembre fino al 29 novembre. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) eseguirà, infatti, diversi interventi di potenziamento e manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria lungo la linea FL1 tra Roma Ostiense e Fiumicino Aeroporto.

In particolare, in corrispondenza del sottovia di via Pasquale Baffi, nel quartiere Portuense, saranno realizzate le nuove strutture di fondazione e di sostegno del sottovia, necessarie per la successiva installazione del nuovo impalcato. Le attività prevedono la costruzione delle spalle di appoggio e l’installazione di ponti provvisori, che consentiranno di eseguire i lavori al di sotto dei binari.

Nella stazione di Fiumicino saranno inoltre rinnovati i componenti usurati di sei deviatoi, per migliorarne l’efficienza e l’affidabilità.

Il programma comprende anche la sostituzione delle rotaie tra tra le fermate di Roma Trastevere e Villa Bonelli, l’installazione di barriere antirumore in prossimità di Villa Bonelli e interventi di rifacimento e consolidamento di alcuni tombini ferroviari nell’area di Ponte Galeria.

Per tutte queste attività è previsto un investimento di circa 4 milioni di euro. Per l’esecuzione dei lavori saranno impegnate complessivamente 110 maestranze. Dal 26 al 29 novembre 2026, per lavori di potenziamento e rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria tra Roma Ostiense e Fiumicino Aeroporto, i treni del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) della linea FL1 nella tratta Roma Ostiense – Fiumicino Aeroporto e del Leonardo express saranno cancellati. Durante il periodo dei lavori, tutti i treni saranno cancellati tra Roma Ostiense e Fiumicino Aeroporto. Sulla stessa linea sarà attivato un servizio di bus, con fermata in tutte le località intermedie.

Nelle stesse giornate saranno cancellati anche tutti i collegamenti Leonardo express. Per garantire i collegamenti tra Roma Termini e Fiumicino Aeroporto sarà predisposto un servizio di bus sull’intero percorso.

I tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus è ammesso il trasporto gratuito di biciclette pieghevoli, riposte in apposite borse e caricate nel vano bagagli, la cui dimensione massima non superi cm 40x30x15. Non è consentito il trasporto di altre tipologie di bici né di mezzi di micromobilità elettrica (es. monopattino, monowheel e hoverboard).

È consentito il trasporto gratuito di animali di piccola taglia, se custoditi in trasportino, mentre sono sempre ammessi i cani da assistenza. Non sono ammessi cani di media e grossa taglia.

Si invitano tutti i clienti a consultare, in prossimità della data del viaggio, i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS per i clienti che hanno acquistato un biglietto digitale regionale.