Fiumicino, via libera all’ordine del giorno per un centro polifunzionale dedicato ai giovani

Roberto Feola: “Un primo passo per creare nuovi spazi di aggregazione, cultura e socializzazione per i ragazzi del territorio”

Un primo passo verso la realizzazione di nuovi spazi dedicati ai giovani di Fiumicino. È stato votato positivamente in Consiglio comunale l’ordine del giorno per l’istituzione di un centro polifunzionale, pensato soprattutto come luogo di aggregazione giovanile, socializzazione e condivisione.

Soddisfazione è stata espressa da Roberto Feola, consigliere comunale e delegato alle Politiche giovanili, che ha accolto con favore l’approvazione dell’atto, sottolineando la necessità di dare risposte concrete alle esigenze dei ragazzi e delle famiglie del territorio.

“Fiumicino è una città in continua crescita, ma continua a scontare una carenza di spazi dedicati all’aggregazione e allo svago. Quando parliamo di giovani parliamo del nostro presente, ma soprattutto del nostro futuro. È necessario iniziare a costruire opportunità, ascoltando le loro idee e i loro bisogni”, dichiara Feola.

L’idea è quella di realizzare uno spazio aperto a diverse fasce d’età e capace di ospitare attività differenti, con particolare attenzione ai più giovani: dalla socializzazione alla cultura, dalla musica alla gestione del tempo libero.

“Negli anni – prosegue il consigliere – è stato fatto troppo poco su questo fronte. L’approvazione dell’ordine del giorno rappresenta un primo segnale e l’impegno che l’amministrazione deve assumersi per sviluppare una visione più concreta delle politiche giovanili. C’è ancora molto lavoro da fare, ma è importante iniziare a dare risposte”.

Feola ha infine ringraziato il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia per il supporto e i colleghi di maggioranza, auspicando che si possa procedere rapidamente verso l’attuazione dell’indirizzo approvato in aula consiliare.