Sciopero generale del 20 novembre, il Pd di Fiumicino al fianco della CGIL: oggi in piazza a Roma

Michela Califano: “Difendere il potere d’acquisto, la sanità pubblica, la scuola e i diritti dei lavoratori. Serve una risposta forte alle politiche del Governo”

Il Partito Democratico di Fiumicino aderisce allo sciopero generale del 20 novembre proclamato dalla CGIL, con il sostegno di Cobas, Clap e Sial, e partecipa oggi alla manifestazione nazionale in programma a Roma.

“Attraversiamo una fase complessa e delicata che richiede risposte immediate e concrete – dichiara Michela Califano, segretaria dell’Unione comunale del Pd di Fiumicino e consigliera regionale del Partito Democratico del Lazio – Il potere d’acquisto delle famiglie è stato gravemente eroso da un’inflazione che il Governo non è stato in grado di contrastare, mentre stipendi e rinnovi dei contratti collettivi continuano a rimanere al palo. A pagarne il prezzo sono soprattutto le fasce più fragili della popolazione e un ceto medio sempre più impoverito”.

“A questo – prosegue – si aggiungono i tagli alla sanità, alla scuola e ai servizi pubblici, mentre si continuano a favorire politiche orientate alla privatizzazione e gli interessi dei grandi gruppi economici. Anche i giovani sono lasciati senza adeguate tutele e prospettive. Un Paese che non investe sulle nuove generazioni rinuncia, di fatto, a costruire il proprio futuro”.

“Per queste ragioni – conclude Califano – è fondamentale una mobilitazione forte e partecipata. Oggi siamo in piazza per dare voce a chi lavora, a chi fatica ad arrivare alla fine del mese, a chi chiede servizi pubblici efficienti e a chi rivendica un futuro più giusto. Serve un cambio di rotta rispetto a un Governo che resta immobile davanti alle difficoltà sociali e continua a penalizzare lavoratori, famiglie e comunità, anziché tutelare i diritti e le condizioni di vita delle persone”.