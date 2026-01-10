Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - sabato, 10 Gennaio 2026

L’ombrellone d’inverno

Solitario, ma in ascolto del mare

 

di Lia Onda

 

Sono i primi giorni del nuovo anno e in pieno inverno. Fa freddo e c’è vento, ma il mare ha sempre il suo fascino.

 

Una breve passeggiata e qualche minuto per osservare un solitario ombrellone di paglia scolorito, abbandonato e la recinzione dovuta alla stagione.

 

Se potesse parlare ci spiegherebbe che nonostante la solitudine è sereno nel sentire il fragore delle onde del mare suo compagno in ogni stagione. Ma anche il maltempo passerà e giorni più tiepidi e soleggiati rallegreranno l’ombrellone solitario che resterà sempre al suo posto.

 

Web site Lia Onda: www.liaonda.com

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Lia Onda Ombrellone
Articoli correlati
Sport

Supernova–Itri, primo esame del nuovo anno

sabato, 10 Gennaio 2026
Arte e Fantasia di Lia Onda

L’ombrellone d’inverno

sabato, 10 Gennaio 2026
Cronaca

Interruzione temporanea della Ciclovia Tirrenica a Fiumicino dal 19 gennaio 2026

sabato, 10 Gennaio 2026
Sport

Calcio, l’Ostiamare prepara la sfida con la Maceratese e acquista il bomber Federico Cardella

sabato, 10 Gennaio 2026
Focus

Al PalaTorrino torna lo spettacolo del wrestling con la RWA New Era

sabato, 10 Gennaio 2026
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
A spasso nel Natale
centro studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci