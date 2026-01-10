L’ombrellone d’inverno

Solitario, ma in ascolto del mare
di Lia Onda
Sono i primi giorni del nuovo anno e in pieno inverno. Fa freddo e c’è vento, ma il mare ha sempre il suo fascino.
Una breve passeggiata e qualche minuto per osservare un solitario ombrellone di paglia scolorito, abbandonato e la recinzione dovuta alla stagione.
Se potesse parlare ci spiegherebbe che nonostante la solitudine è sereno nel sentire il fragore delle onde del mare suo compagno in ogni stagione. Ma anche il maltempo passerà e giorni più tiepidi e soleggiati rallegreranno l’ombrellone solitario che resterà sempre al suo posto.
Web site Lia Onda: www.liaonda.com