Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - martedì, 3 Marzo 2026

Il cerchio dei colori

Verde e giallo si rincorrono nel semplice incanto di un trifoglio

 

di Lia Onda

 

 

Verde giallo o giallo verde? Il fiore giallo del trifoglio e il verde delle foglie e tutto intorno un cerchio verde e uno giallo. Due colori ben distinti che insieme fanno un bel quadretto e fanno risaltare la semplice bellezza del trifoglio fiorito.

 

 

Questi due colori probabilmente ricordano qualche bandiera o forse qualche maglia sportiva, ma intanto io mi sono divertita a vedere gli effetti del filtro sull’obiettivo della macchina fotografica.

 

Web site Lia Onda: www.liaonda.com

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Lia Onda
Articoli correlati
Arte e Fantasia di Lia Onda

Il cerchio dei colori

martedì, 3 Marzo 2026
Cronaca

Emergenza in Medio Oriente, il Comune al fianco dei cittadini bloccati

martedì, 3 Marzo 2026
Lettere

Divano abbandonato da mesi in via Degli Ormeggi

martedì, 3 Marzo 2026
Attualità

Ostia Antica miglior sito archeologico d’Italia

martedì, 3 Marzo 2026
Cronaca

Gli operatori balneari del lungomare della Salute ad Isola Sacra chiedono interventi sulle sprofondate scogliere

martedì, 3 Marzo 2026
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
A spasso nel Natale
centro studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci