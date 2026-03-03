Il cerchio dei colori

Verde e giallo si rincorrono nel semplice incanto di un trifoglio

di Lia Onda

Verde giallo o giallo verde? Il fiore giallo del trifoglio e il verde delle foglie e tutto intorno un cerchio verde e uno giallo. Due colori ben distinti che insieme fanno un bel quadretto e fanno risaltare la semplice bellezza del trifoglio fiorito.

Questi due colori probabilmente ricordano qualche bandiera o forse qualche maglia sportiva, ma intanto io mi sono divertita a vedere gli effetti del filtro sull’obiettivo della macchina fotografica.

