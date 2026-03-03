Ripulito Piazzale Molinari: la sfida ora è fermare gli incivili

Dopo l’intervento dell’amministrazione, si chiedono controlli e multe in flagranza

di Fiumicino Online

Dopo la nostra segnalazione-appello “Salvate (salviamo) Piazzale Molinari – ex piazzale Mediterraneo dall’inciviltà“ l’area di Piazzale Molinari è stata completamente ripulita dai cumuli di rifiuti, eredità in pochissimi giorni di comportamenti incivili, su indicazione dell’amministrazione comunale.

Già il 17 febbraio il grande piazzale era stato ripulito a fondo dai cumuli di rifiuti che avevano deturpato il decoro e l’immagine della zona. In pochi giorni era stato, però , purtroppo, già nuovamente ridotto ad una pattumiera a cielo aperto, anzi ad un porcile per effetto della maleducazione di chi lo frequenta, giovani, giovanissimi o adulti che siano: cumuli di lattine, bottiglie di vetro, cartoni di pizza, resti di fast food, ecc. .

Ora, quanto potrà rimanere l’area immacolata dalla sporcizia e dai comportamenti incivili? Scommesse aperte. E’ necessario che vengano presi provvedimenti di controllo con polizia locale o guardie ambientali in borghese e, se necessario, anche di pesante sanzionamento in flagranza per arginare questi comportamenti che, negli ultimissimi anni, hanno preso una piega negativa ed indecorosa senza ritorno.

Piazzale Molinari è un esempio e se possono fare altri in città. E la situazione con l’arrivo della primavera e dell’estate, con la maggiore frequentazione, non può che peggiorare. Altrimenti a nulla possono valere gli sforzi di pulizie, che comunque devono essere puntuali.