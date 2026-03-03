Fiumicino, Rosati (Avanti Fiumicino): “Il conflitto internazionale rallenta i voli e cambia il volto dello scalo”

Le tensioni internazionali incidono sull’operatività dello scalo romano e sull’economia del territorio

Il conflitto in Medio Oriente sta producendo effetti concreti anche sull’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino. A lanciare l’allarme è Carlo Rosati, Segretario di Avanti Fiumicino, che invita a non sottovalutare le ripercussioni economiche e occupazionali per il territorio.

“In queste ore – dichiara Rosati – lo scalo romano mostra un volto diverso dal solito. Alcuni voli risultano sospesi o riprogrammati, e si notano aeromobili fermi in pista in attesa di nuove disposizioni. È il segnale evidente di una situazione internazionale che incide anche sulla nostra realtà locale”.

Secondo il Segretario di Avanti Fiumicino, le tensioni geopolitiche stanno determinando modifiche alle rotte, rallentamenti operativi e una generale incertezza che coinvolge compagnie aeree, operatori aeroportuali e lavoratori dell’indotto.

“Fiumicino è uno snodo strategico per l’Italia e per l’Europa – prosegue Rosati – e ogni instabilità internazionale si riflette immediatamente sul traffico aereo. Dobbiamo monitorare attentamente l’evolversi della situazione per tutelare l’economia del territorio e i posti di lavoro”.

Rosati sottolinea inoltre come l’aeroporto rappresenti uno dei principali motori economici della città, con migliaia di famiglie che dipendono direttamente o indirettamente dalle attività aeroportuali.

“In momenti come questi – conclude il Segretario di Avanti Fiumicino – è fondamentale mantenere alta l’attenzione, garantire trasparenza nelle comunicazioni e sostenere le misure necessarie per assicurare sicurezza, stabilità e continuità operativa”.

La situazione resta in continua evoluzione, mentre si attendono ulteriori sviluppi sul piano internazionale che potrebbero influenzare ulteriormente il traffico aereo nei prossimi giorni.