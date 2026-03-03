Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - martedì, 3 Marzo 2026

Fiumicino, Rosati (Avanti Fiumicino): “Il conflitto internazionale rallenta i voli e cambia il volto dello scalo”

Le tensioni internazionali incidono sull’operatività dello scalo romano e sull’economia del territorio

 

Il conflitto in Medio Oriente sta producendo effetti concreti anche sull’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino. A lanciare l’allarme è Carlo Rosati, Segretario di Avanti Fiumicino, che invita a non sottovalutare le ripercussioni economiche e occupazionali per il territorio.

 

“In queste ore – dichiara Rosati – lo scalo romano mostra un volto diverso dal solito. Alcuni voli risultano sospesi o riprogrammati, e si notano aeromobili fermi in pista in attesa di nuove disposizioni. È il segnale evidente di una situazione internazionale che incide anche sulla nostra realtà locale”.

 

Secondo il Segretario di Avanti Fiumicino, le tensioni geopolitiche stanno determinando modifiche alle rotte, rallentamenti operativi e una generale incertezza che coinvolge compagnie aeree, operatori aeroportuali e lavoratori dell’indotto.

 

“Fiumicino è uno snodo strategico per l’Italia e per l’Europa – prosegue Rosati – e ogni instabilità internazionale si riflette immediatamente sul traffico aereo. Dobbiamo monitorare attentamente l’evolversi della situazione per tutelare l’economia del territorio e i posti di lavoro”.

 

Rosati sottolinea inoltre come l’aeroporto rappresenti uno dei principali motori economici della città, con migliaia di famiglie che dipendono direttamente o indirettamente dalle attività aeroportuali.

 

“In momenti come questi – conclude il Segretario di Avanti Fiumicino – è fondamentale mantenere alta l’attenzione, garantire trasparenza nelle comunicazioni e sostenere le misure necessarie per assicurare sicurezza, stabilità e continuità operativa”.

 

La situazione resta in continua evoluzione, mentre si attendono ulteriori sviluppi sul piano internazionale che potrebbero influenzare ulteriormente il traffico aereo nei prossimi giorni.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Aeroporto Carlo Rosati
Articoli correlati
Attualità

Ostia e Fiumicino, un patrimonio che si rinnova

martedì, 3 Marzo 2026
Cronaca

Ripulito Piazzale Molinari: la sfida ora è fermare gli incivili

martedì, 3 Marzo 2026
Politica

Fiumicino, Rosati (Avanti Fiumicino): “Il conflitto internazionale rallenta i voli e cambia il volto dello scalo”

martedì, 3 Marzo 2026
Arte e Fantasia di Lia Onda

Il cerchio dei colori

martedì, 3 Marzo 2026
Cronaca

Emergenza in Medio Oriente, il Comune al fianco dei cittadini bloccati

martedì, 3 Marzo 2026
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
A spasso nel Natale
centro studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci