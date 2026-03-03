Emergenza in Medio Oriente, il Comune al fianco dei cittadini bloccati

Il sindaco Mario Baccini attiva contatti con la Farnesina per garantire assistenza ai residenti di Fiumicino a Doha e Dubai

In seguito all’aggravarsi della situazione di emergenza in Medio Oriente, l’Amministrazione comunale di Fiumicino segue con attenzione le condizioni dei cittadini italiani presenti nell’area, in particolare dei residenti del territorio attualmente a Doha e Dubai. Il sindaco ha avviato un’interlocuzione con l’Unità di Crisi del Ministero degli Affari Esteri per monitorare l’evolversi degli eventi e assicurare ogni forma di supporto necessaria ai concittadini che stanno segnalando difficoltà negli spostamenti e nei collegamenti aerei.

“In merito alla situazione di emergenza che sta interessando il Medio Oriente, esprimiamo solidarietà a tutti gli italiani che si trovano a Doha e a Dubai e in particolar modo ai nostri concittadini di Fiumicino, dai quali ci stanno giungendo segnalazioni di disagio e di difficoltà, legate agli spostamenti e ai collegamenti aerei”, dichiara il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini.

“Sto avviando un contatto – aggiunge – con l’Unità di Crisi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per avere un quadro aggiornato della situazione e per garantire che ai residenti del nostro Comune venga assicurata ogni forma di assistenza necessaria. Seguiamo il lavoro del Ministro Antonio Tajani, che ha confermato l’impegno costante della Farnesina, delle Ambasciate italiane e delle Autorità locali per facilitare il rientro dei connazionali rimasti bloccati nell’area”.

Il primo cittadino rinnova inoltre l’invito a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali della Farnesina e a registrarsi sull’App “Viaggiare Sicuri” o sul portale “Dove Siamo nel Mondo”, strumenti utili per ricevere aggiornamenti e istruzioni operative.

“Rimarrò in costante raccordo con le autorità nazionali competenti e confermo piena disponibilità istituzionale per ogni eventuale esigenza che possa essere d’aiuto ai nostri concittadini”, conclude il sindaco.