La scalinata fiorita

I colori dei fiori vivi e caldi come i raggi del sole

di Lia Onda

Siamo in piena estate e in questa caldissima stagione anche la natura è in piena espansione basta osservare dove c’è un pò di verde, che ci sono fiori e rampicanti al massimo del loro splendore.

Una semplice e normale scalinata si veste di bellezza con queste magnifiche bouganville che fanno da cornice e rendono ancora più straordinario il paesaggio e i colori dei fiori ci appaiono ancora più vivi e caldi come i raggi del sole.

Web site Lia Onda: www.liaonda.com