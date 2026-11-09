La bellezza nascosta della natura

È bastata una notte per regalarmi un ospite inaspettato, tanto affascinante quanto pericoloso

di Lia Onda

Ieri sera non c’era. Questa mattina presto l’ho visto così già grande e bello, tutto in una notte. Che natura meravigliosa e che bell’esemplare di fungo, mai visto prima che sicuramente l’umidità di questo periodo ha facilitato la sua nascita.

Ho scoperto che è velenoso e avendo il gatto che è quasi sempre in giardino con dispiacere ho dovuto distruggerlo. Il suo ricordo però l’ho tenuto fotografandolo e l’ho deposto nel mio archivio fotografico.

Ho scoperto che i funghi più belli sono quasi tutti velenosi mentre i più bruttini sono commestibili. Anche la natura ci propone le sue preferenze.

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