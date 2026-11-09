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Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 9 Novembre 2026

Fiumicino, screening oncologici: seconda tappa del tour della Asl Roma 3

A Parco Leonardo, nella chiesa di San Benedetto Abate, un incontro per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione

 

 

di Dario Nottola

 

C’è stata, a Fiumicino, la seconda tappa del tour “Siamo in missione per conto di Dio”, il programma della Asl Roma 3 ideato per sensibilizzare la cittadinanza e promuovere l’accesso gratuito agli screening oncologici all’interno di alcune parrocchie del territorio.

 

 

L’iniziativa si è svolta presso la chiesa di San Benedetto Abate, a Parco Leonardo, dove, per l’intera mattinata, il personale sanitario, coordinato dalla dottoressa Maria Rita Noviello, responsabile dei programmi di screening oncologici della Asl Roma 3, insieme ai volontari dell’associazione “L’Albero delle molte Vite”, si è messo a disposizione dei cittadini per rispondere a ogni tipo di domanda e fornire contemporaneamente le informazioni più utili sull’importanza della prevenzione. Un’occasione preziosa per conoscere i servizi disponibili e sapere a chi rivolgersi per prendersi cura della propria salute.

 

“La prevenzione è un importante gioco di squadra. Insieme siamo più forti!”, ha sottolineato la Asl.

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