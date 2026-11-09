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Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 9 Novembre 2026

Ponte 2 Giugno, chiusura temporanea al traffico dalle 22 di oggi per interventi urgenti

Riscontrate anomalie nella fase di discesa dell’impalcato. Necessarie verifiche tecniche per individuare le cause del malfunzionamento e consentire la riapertura in sicurezza.

 

 

A partire dalle 22.00 di oggi, lunedì 9 novembre 2026, sarà disposta la chiusura temporanea al transito del Ponte 2 Giugno per consentire lo svolgimento di interventi urgenti. Durante le operazioni di movimentazione del ponte sono state riscontrate alcune anomalie nella fase di discesa dell’impalcato, presumibilmente riconducibili a problematiche di natura meccanica.

 

Si rende pertanto necessario effettuare verifiche tecniche per individuare le cause del malfunzionamento e procedere con gli interventi necessari. La chiusura interesserà il traffico veicolare, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di pubblica sicurezza.

 

Gli interventi saranno effettuati in orario notturno, con l’obiettivo di completare i lavori entro poche ore e consentire la riapertura del ponte subito dopo le necessarie verifiche di sicurezza.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
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Chiusura Ponte 2 Giugno
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