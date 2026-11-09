Fiumicino, Maiorino: “Sviluppo dell’aeroporto e tutela del territorio, obiettivi da costruire insieme”

“Il dibattito pubblico è un’occasione importante per ascoltare il territorio e raccogliere il contributo della cittadinanza”
“Ho partecipato con grande interesse al terzo e ultimo incontro del dibattito pubblico promosso da ADR, dedicato agli aspetti ambientali del progetto di sviluppo dell’aeroporto. Ringrazio ADR per aver avviato questa procedura: è un cambio di passo rispetto al passato e un’occasione importante per ascoltare il territorio e raccogliere il contributo della cittadinanza. Fiumicino ha infatti una comunità attenta e attiva, che negli anni ha saputo organizzarsi e far sentire la propria voce. Lo dimostra, ad esempio, la mobilitazione contro il porto crocieristico privato legato a Royal Caribbean, la cui realizzazione è per il momento sospesa proprio grazie all’esposto al TAR presentato dalle realtà civiche del territorio. La partecipazione dei cittadini ai processi decisionali che li riguardano è sempre una risorsa per dare risposte adeguate alle esigenze del territorio.” Lo dichiara in un comunicato, la senatrice Alessandra Maiorino.
“Il progetto attuale di ampliamento aeroportuale – prosegue – è meno impattante del precedente e il confronto può aiutare a individuare soluzioni che rispondano alle esigenze di crescita dello scalo e alle aspettative della popolazione. Il dibattito è stato utile per far emergere temi concreti da affrontare insieme: il rumore, la tutela della Riserva naturale, le infrastrutture, che a Fiumicino sono ancora estremamente carenti, e la dolorosa vicenda dei possibili espropri.”
“È importante innanzitutto dare seguito allo studio epidemiologico sugli impatti delle attività aeroportuali, impegno approvato all’unanimità dal Consiglio comunale nel gennaio scorso e ora oggetto anche di una petizione. Nell’incontro non è infatti emerso un aggiornamento sul suo avvio: sarà utile definirne modalità e tempi per poter contare su dati scientifici e condivisi.”
“Un ulteriore tema da approfondire insieme ad ADR è la possibilità di trasferire i voli low cost su un altro scalo, valutando ipotesi come Frosinone o Viterbo. Una diversa organizzazione del traffico potrebbe alleggerire la pressione su Fiumicino e, con l’impiego di aeromobili più capienti, consentire al contempo di mantenere o addirittura aumentare il numero dei passeggeri senza necessariamente aumentare i voli nello scalo. La crescita dell’aeroporto è nell’interesse di tutti, così come lo sono la tutela dell’ambiente, la salute, la qualità della vita e il diritto degli abitanti a trasporti e servizi adeguati. Sono obiettivi che – conclude Maiorino – possono e devono procedere insieme. Per questo è importante mantenere aperto il dialogo e valutare con serietà le proposte e le preoccupazioni della cittadinanza, considerando l’insieme dell’impatto di tutte le trasformazioni previste per Fiumicino”.