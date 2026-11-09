Fiumicino, Maiorino: “Sviluppo dell’aeroporto e tutela del territorio, obiettivi da costruire insieme”

“Ho partecipato con grande interesse al terzo e ultimo incontro del dibattito pubblico promosso da ADR, dedicato agli aspetti ambientali del progetto di sviluppo dell’aeroporto. Ringrazio ADR per aver avviato questa procedura: è un cambio di passo rispetto al passato e un’occasione importante per ascoltare il territorio e raccogliere il contributo della cittadinanza. Fiumicino ha infatti una comunità attenta e attiva, che negli anni ha saputo organizzarsi e far sentire la propria voce. Lo dimostra, ad esempio, la mobilitazione contro il porto crocieristico privato legato a Royal Caribbean, la cui realizzazione è per il momento sospesa proprio grazie all’esposto al TAR presentato dalle realtà civiche del territorio. La partecipazione dei cittadini ai processi decisionali che li riguardano è sempre una risorsa per dare risposte adeguate alle esigenze del territorio.” Lo dichiara in un comunicato, la senatrice Alessandra Maiorino.

“Il progetto attuale di ampliamento aeroportuale – prosegue – è meno impattante del precedente e il confronto può aiutare a individuare soluzioni che rispondano alle esigenze di crescita dello scalo e alle aspettative della popolazione. Il dibattito è stato utile per far emergere temi concreti da affrontare insieme: il rumore, la tutela della Riserva naturale, le infrastrutture, che a Fiumicino sono ancora estremamente carenti, e la dolorosa vicenda dei possibili espropri.”

“È importante innanzitutto dare seguito allo studio epidemiologico sugli impatti delle attività aeroportuali, impegno approvato all’unanimità dal Consiglio comunale nel gennaio scorso e ora oggetto anche di una petizione. Nell’incontro non è infatti emerso un aggiornamento sul suo avvio: sarà utile definirne modalità e tempi per poter contare su dati scientifici e condivisi.”