Fregene, nuovo passo avanti per la riqualificazione del lungomare

La Giunta comunale approva gli schemi di accordo e convenzione con l’Ordine degli Architetti di Roma e provincia. Al via le procedure per il concorso di progettazione

di Dario Nottola

Nuovo passo avanti per il concorso di progettazione che avrà come obiettivo la riqualificazione definitiva del lungomare di Fregene. La Giunta comunale ha approvato lo schema di Accordo Attuativo, quello di Convenzione e il prospetto di calcolo dei costi per le procedure concorsuali tra l’Amministrazione comunale e l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e provincia. Dato anche il mandato al dirigente dell’Area Ambiente e Riserva – Strategia del Territorio e Progettazione – Project Financing di predisporre gli atti per la pubblicazione del concorso di progettazione per la riqualificazione complessiva della litoranea.

Già all’inizio dello scorso luglio, la Giunta aveva dato il primo via libera al percorso di restyling, avviando le attività preliminari alla definizione del progetto complessivo, in considerazione delle opere pubbliche e private già presenti sul lungomare, che costituiscono l’asse strategico della futura riqualificazione.

L’obiettivo è mettere a sistema gli interventi già realizzati negli ultimi anni, dalla pista ciclabile ai parcheggi, fino alle opere di urbanizzazione, per arrivare a una progettazione organica e coordinata dell’intero waterfront.

“L’intento dell’Amministrazione – dichiara il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati – è quello di procedere verso una riqualificazione complessiva, valorizzando uno dei luoghi simbolo del territorio e garantendo una progettazione coerente, capace di coniugare qualità urbana, fruibilità degli spazi pubblici e sviluppo sostenibile”.

Un’operazione, accanto ad altre già realizzate, in corso o programmate, che mira anche a rinverdire i fasti di Fregene, storico buen retiro estivo del grande cinema italiano e di artisti come Ettore Scola, Federico Fellini, Marcello Mastroianni, Ennio Flaiano e Alberto Moravia, e oggi soprattutto meta estiva dei romani e luogo di frequentazione giovanile, serale e non, al Villaggio dei Pescatori.

Tra gli interventi di recente realizzazione a Fregene figurano la nuova linea di pubblica illuminazione a basse emissioni, di circa 18 km, con doppio cavidotto, che concorrerà alla creazione di un modello di smart city in fibra, e l’affidamento dei lavori per la realizzazione delle vasche antincendio a tutela della Pineta monumentale. Sono inoltre in corso i trattamenti fitosanitari sui pini e sui lecci affetti da Toumeyella.