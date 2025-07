Inchiostro

E’ un “blak moor” chiamato così per il suo colore scuro

di Lia Onda

“Inchiostro” è il nome dato a questo pesce cicciottello che nuota serenamente nella sua nuova dimora, un bellissimo ed enorme acquario dove gli fanno compagnia tanti altri pesciolini.

E’ un “blak moor” una delle tante specie che riesce a vivere a lungo nei piccoli habitat domestici, ed è stato chiamato così proprio per il suo colore scuro. Non ho atteso molto per fargli un primo piano, come se sapesse che volevo fotografarlo.

Web site Lia Onda: www.liaonda.com