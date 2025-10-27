Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 27 Ottobre 2025

Il venticello d’autunno

Le foglie danzano, simbolo del tempo che muta e si rinnova

 

di Lia Onda

 

Le giornate sono ancora tiepide e i raggi del sole fanno risplendere le foglie ingiallite che ancora numerose ricoprono i rami degli alberi che si preparano ad affrontare la nuova stagione.

 

 

C’è un leggero vento che scuote i rami facendo cadere a terra le tante foglie ormai morte, ma le varie folate le trasportano un pò ovunque come in questa foto, appese a una recinzione. Osservando attentamente le due foglie ho pensato che una rappresenta la fine della stagione e l’altra l’inizio della prossima.

 

 

E’ il venticello d’autunno, la stagione ricca di colori tenui ma caldi come il suggestivo sole al tramonto.

 

 

Web site Lia Onda: www.liaonda.com

 

 

 

