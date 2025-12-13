Quarta pista, Luana Magionesi si aggiunge al fronte del no all’ampliamento aeroportuale

“Difendere il territorio è una scelta di buonsenso”

Dopo le parole dell’ex sindaco Esterino Montino, che nel corso dell’assemblea pubblica di Fregene ha ribadito il proprio no alla realizzazione della quarta pista dell’aeroporto di Fiumicino, il fronte delle critiche al progetto si amplia ma resta sullo stesso solco. Dalla stessa iniziativa arrivano infatti anche le dichiarazioni di Luana Magionesi, segretaria del Circolo PD “Luigi Milani” di Maccarese, che torna a sottolineare come la contrarietà all’ampliamento aeroportuale non sia ideologica, ma fondata su dati scientifici, tutela ambientale e qualità della vita nel Comune di Fiumicino.

“Dal confronto è emersa con chiarezza una posizione netta: l’ampliamento aeroportuale fuori dall’attuale sedime non rappresenta una soluzione per il Comune di Fiumicino. La contrarietà alla quarta pista non è ideologica, ma fondata su dati scientifici e su ragioni di buonsenso, a tutela dell’ambiente, della salute e della qualità della vita” dichiara Luana Magionesi

“Il progetto rischia di aggravare criticità già presenti – sottolinea – e di colpire in modo ancora più pesante diverse località del Comune, da nord a sud, in particolare Isola Sacra, Fregene, Aranova, Torre in Pietra e Maccarese”.

“Preoccupa il cambio di posizione dell’attuale amministrazione comunale che – ribadisce Magionesi – dopo aver dichiarato contrarietà alla quarta pista, oggi procede in direzione opposta. Le compensazioni proposte e le rassicurazioni su una riduzione dei voli e sull’uso delle piste non possono essere considerate sufficienti, anche alla luce di accordi già sottoscritti in passato e mai rispettati”.

“È necessario continuare a costruire una rete ampia di persone, comitati e realtà del territorio per contrastare un progetto già bocciato una volta e che continua a rappresentare una minaccia per l’equilibrio ambientale e sociale del Comune. Difendere Fiumicino significa difendere il suo futuro” conclude la Segretaria del Circolo PD “Luigi Milani” – Maccarese