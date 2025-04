Il merlo paffutello e intelligente

Ha scelto il suo giardino perché si è reso conto che assolutamente genuino

di Lia Onda

I proprietari di un grande giardino si stanno battendo contro l’uso di alcuni fertilizzanti per gli alberi nocivi per la sopravvivenza degli uccellini in generale.

Questo merlo cicciottello, sembra aver capito tutto e la dimostrazione è che vive e becca quasi sempre in questo giardino perché si è reso conto che è un terreno assolutamente genuino.

