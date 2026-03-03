Divano abbandonato da mesi in via Degli Ormeggi

Un residente segnala la presenza del rifiuto ingombrante e chiede un intervento urgente
Dopo svariate segnalazioni sia al Comune che agli addetti ai lavori, desidero portare nuovamente all’attenzione la presenza di un divano abbandonato da diversi mesi in via Degli Ormeggi, all’altezza del civico 34.
Il rifiuto, oltre a essere particolarmente ingombrante, risulta maleodorante e occupa un parcheggio per noi residenti molto prezioso.
Confido che, attraverso la pubblicazione di questo annuncio, si possa sollecitare un intervento da parte dei servizi competenti per la sua rimozione nel più breve tempo possibile.
Lettera inviata da: Sabrina D’E.
Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it