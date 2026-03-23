Marilab porta a Fiumicino una sanità più veloce, moderna e vicina alle persone

Inaugurata in Via della Foce Micina una struttura innovativa: meno attese, più tecnologia e servizi su misura per la salute

di Fernanda De Nitto

E’ stata inaugurata la nuova sede di Marilab Fiumicino, una struttura moderna e innovativa, dotata di un’ampia sala d’attesa e di due sale prelievi. Il nuovo centro autorizzato per attività di laboratorio analisi generale di base si trova in Via della Foce Micina 75, in una posizione strategica, nel cuore della città, facilmente accessibile sia con i mezzi pubblici che con quelli privati.

Gli spazi interni garantiscono la massima riservatezza e sono conformi alla normativa vigente in materia di tutela delle persone con disabilità, grazie alla totale assenza di barriere architettoniche e di servizi igienici appositamente attrezzati.

L’organizzazione interna, con personale altamente professionale, è orientata all’efficienza e, soprattutto, alla riduzione dei tempi di attesa, assicurando ad ogni paziente un’esperienza accogliente, rapida ed agevole, offrendo risposte concrete in termini di prevenzione, diagnosi e monitoraggio della salute.

Marilab Fiumicino, per ciò che concerne il laboratorio di analisi, opera in regime privatistico, inserendosi pienamente in un modello di sanità fondato esclusivamente sulla centralità della persona, con prelievi effettuati dalle ore 6.30 alle ore 13.00.

Presente alla nuova apertura della struttura del centro cittadino, quinta sede del gruppo Marilab S.r.l., il Dott. Luca Marino, Amministratore Unico dei centri Marilab.

“Marilab è un brand conosciuto su tutto il litorale romano, storicamente presente dai primi anni ’60 sul territorio attraverso una storia in continua evoluzione. Dopo un periodo di assestamento ed una successiva fase di rilancio il gruppo si è impegnato per ritornare nei luoghi, come Fiumicino, dove già era conosciuto e particolarmente apprezzato dai cittadini – ha affermato il dott. Marino – L’apertura di Via Foce Micina ha richiesto circa due anni di lavoro, tempo strettamente necessario, anche burocraticamente, per la realizzazione del nuovo centro di analisi”.

“Siamo particolarmente soddisfatti per questa nuova sede – ha sottolineato – che già dal primo giorno di apertura sta avendo un positivo riscontro immediato in termini di presenze e di richieste di informazioni da parte dei cittadini di Fiumicino, luogo che era praticamente privo di una struttura sanitaria privata con tali caratteristiche”.

“Il centro si distingue per il fatto che – spiega il dott. Marino – i prelievi non sono trasmessi a strutture esterne, bensì analizzati direttamente nel nostro laboratorio, che sarà oggetto, a breve, di un rinnovamento completo della strumentazione necessaria alla lettura dei referti, con una tecnologia moderna e molto rapida”.

“Sempre rimanendo in tema di servizi innovativi – aggiunge – mediante la piattaforma ‘My Marilab’ gli utenti, registrandosi al sistema, possono accedere a servizi esclusivi, consultando lo storico di tutti i referti, come fosse una cartella clinica delle analisi realizzate presso il nostro centro, oltre che usufruire di una scontistica agevolata. Si possono poi prenotare online le varie visite specialistiche, ovviamente ad eccezione delle analisi cliniche, con possibilità di effettuare anche i pagamenti per via telematica”.

“Marilab Srl è al servizio dei pazienti, quali custodi della loro salute e del loro benessere, anche attraverso delle giornate di screening, offerte gratuitamente su specifiche patologie e di prevenzione. Ogni percorso diagnostico e clinico è costruito ponendo al centro il paziente, con attenzione alla qualità dell’accoglienza, alla personalizzazione delle prestazioni e alla chiarezza delle informazioni fornite” ha concluso il dott. Luca Marino, Amministratore Unico dei centri Marilab