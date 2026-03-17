“Luce di Primavera”: a Fiumicino una giornata di benessere per corpo, mente e spirito

Il 22 marzo operatori olistici da tutta Italia nel suggestivo scenario del Lungomare della Salute, presso la struttura balneare al civico 46

di Fernanda De Nitto

Il prossimo 22 marzo 2026, in occasione dell’arrivo della primavera e dell’energia simbolica dell’equinozio, Fiumicino ospiterà una speciale giornata dedicata al benessere, alla crescita personale e alla condivisione: “Luce di Primavera – Giornata Olistica di Rinascita”, che si terrà presso il suggestivo scenario del Lungomare della Salute, presso la struttura balneare sita al civico 46. L’evento è promosso dall’Associazione Sportiva Dilettantistica VIT ALIS, rappresentata da Marika Malara.

L’iniziativa nasce con l’intento di offrire alla comunità uno spazio di incontro e di esperienza dove fermarsi, ascoltarsi e ritrovare armonia interiore. Un evento aperto a tutti, pensato per adulti, famiglie e bambini, che unisce momenti di riflessione, attività esperienziali e percorsi dedicati alla consapevolezza.

Durante l’intera giornata saranno presenti operatori olistici provenienti da diverse parti d’Italia, che metteranno a disposizione la loro esperienza attraverso laboratori, incontri e attività dedicate al benessere della persona. Un’occasione per avvicinarsi a discipline e pratiche che negli ultimi anni stanno suscitando sempre più interesse tra coloro che ricercano un maggiore equilibrio tra mente, corpo ed emozioni.

Il programma prevede momenti pensati per il pubblico adulto, ma anche spazi dedicati ai più piccoli, con attività creative e laboratori esperienziali che, attraverso il gioco e la fantasia, accompagneranno i bambini alla scoperta delle proprie risorse interiori e del contatto con la natura.

L’obiettivo della giornata è quello di creare un clima di condivisione e armonia, in cui ogni partecipante possa vivere un’esperienza di benessere, ispirazione e connessione con gli altri.

Nel corso dell’evento sarà, inoltre, presentato il libro “La Nascita del Metodo Arkalia” di Marika Malara, Spiritual Coach, un percorso che intreccia spiritualità, consapevolezza e lavoro interiore, nato dall’esperienza personale e professionale dell’autrice.

“Luce di Primavera” si propone quindi come un momento di incontro tra persone, esperienze e sensibilità diverse, unite dal desiderio di portare energie positive, ascolto e crescita personale.

In un periodo storico in cui il bisogno di rallentare e ritrovare equilibrio si fa sempre più sentire, eventi come questo rappresentano un’occasione preziosa per riscoprire il valore del tempo condiviso, della famiglia e della cura di sé.

La cornice del mare di Fiumicino e l’energia simbolica della primavera faranno da sfondo a una giornata che vuole essere, prima di tutto, un invito alla rinascita e alla luce.