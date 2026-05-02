Controlli a tappeto della Polizia di Stato per un tranquillo Primo Maggio

Presidio capillare sul territorio: identificate circa 180 persone, controllati oltre 80 veicoli e sventato un principio di rissa nel centro storico di Fiumicino

Primo Maggio tranquillo nelle principali località del comune di Fiumicino anche grazie alla presenza delle numerose pattuglie della Polizia di Stato impegnate nei controlli in strada.

Nell’arco della mattina, due auto, con quattro poliziotti del commissariato di Fiumicino, hanno stazionato in via di Villa Guglielmi ad Isola Sacra. Il posto di controllo si è poi spostato a Fiumicino città, mentre a Fregene e Maccarese operavano altri colleghi guidati dalla nuova dirigente Pamela De Giorgi.

Alla fine della giornata, sono state fermate oltre 80 automobili private, identificate circa 180 persone ed elevate alcune multe per violazioni al codice della strada. In serata, due pattuglie sono intervenute sulla movida in via Torre Clementina a Fiumicino e, poco dopo le 21:30, nel piazzale davanti alla passerella pedonale, hanno mostrato la loro professionalità, riuscendo a impedire un principio di rissa nel centro storico.