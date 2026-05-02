Al Museo del Saxofono un maggio di eventi tra musica e divulgazione

Un ricco programma per tutte le età tra “Conversaxioni” e “Sax & Cartoons”



di Dario Nottola

Musica e cultura nelle domeniche di maggio al Museo del Saxofono di Fiumicino, che presenta un articolato programma di attività educative e di divulgazione del patrimonio, pensato per coinvolgere pubblici di tutte le età. Alle 18, a partire da domenica 10, il museo ospiterà una serie di appuntamenti dedicati sia a un pubblico adulto sia a bambini e ragazzi.

Il primo degli appuntamenti in programma sarà “Conversaxioni”, in scena anche domenica 24 maggio.

Domenica 17 e domenica 31 maggio sarà, invece, la volta di “Sax & Cartoons”, un’esperienza sonora coinvolgente e trasversale, pensata per incantare spettatori di ogni età.

L’ingresso è gratuito per i cittadini di Fiumicino; per i non residenti, la partecipazione agli eventi è inclusa nel biglietto del museo. La Giunta ha approvato recentemente il riconoscimento istituzionale del Museo del Saxofono di Maccarese come istituto culturale di rilevanza locale.

Un passo che rafforza il ruolo della città di Fiumicino come polo culturale e musicale. Attivo in via dei Molini, il Museo del Saxofono rappresenta un’eccellenza esclusiva: è infatti l’unico museo al mondo interamente dedicato a questo strumento e ospita la più importante collezione di saxofoni a livello internazionale. Accreditato nell’Organizzazione Museale Regionale del Lazio, il museo si configura come un punto di riferimento capace di attrarre turismo qualificato e di contribuire alla crescita artistica del territorio.”