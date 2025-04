Fiumicino: la ASL Roma 3 incontra famiglie per avvio progetto CIRCE

Iniziativa rivolta a bambini da 8 a 11 anni per educazione alimentare e promozione salute

Si svolgerà mercoledì 9 aprile, alle ore 16.30, all’interno dell’Istituto “Cristoforo Colombo” di viale Focene, il primo incontro tra il personale della ASL Roma 3 e alcune famiglie del territorio che prendono parte ai “Laboratori per la Salute Circe”, passo iniziale di un progetto europeo di più ampia portata nel quale è coinvolta la ASL Roma 3.

“Obiettivo dell’iniziativa, rivolta ai bambini di età compresa tra 8 e 11 anni, è quello di sensibilizzare genitori e figli all’adozione di comportamenti salutari e alimentare più corretti”, spiega Paolo Michelutti, project manager per la ASL Roma 3 del progetto CIRCE.

“Incontreremo, all’interno della scuola di Fiumicino – aggiunge – le famiglie, che dopo la presentazione ufficiale del progetto CIRCE, saranno indirizzate verso quattro diverse postazioni sistemate all’interno dell’istituto alla presenza degli esperti messi a disposizione dalla nostra azienda. Nello specifico saranno presenti un dietista, uno psicologo, un chinesiologo-fisioterapista e un otorinolaringoiatra. Quattro gli argomenti trattati: alimentazione sana, benessere psicologico, attività motoria e prevenzione odontoiatrica. Tutti i temi vengono affrontati in un modo estremamente leggero con il coinvolgimento dei partecipanti in una serie di giochi e attività didattiche. Alla fine del nostro incontro chiederemo a ogni famiglia di disegnare una mappa della salute, sulla quale genitori e figli riassumeranno in poche parole quali sono le indicazioni che hanno recepito nel corso del pomeriggio. Ogni famiglia porterà a casa la mappa come memento e con l’invito a partecipare alla prossima iniziativa promossa dalla nostra ASL” conclude Michelutti.

“Abbiamo sposato con grande entusiasmo questo progetto perché permette all’azienda di sensibilizzare la nostra comunità su temi di grande importanza come l’adozione di corrette abitudini di vita in un modo semplice e ludico – sottolinea Daniela Sgroi, responsabile scientifica del progetto CIRCE e Direttore del Dipartimento Cure Primarie e Integrazione Socio- Sanitaria ASL Roma 3 – La prevenzione riguarda tutti noi, a prescindere dall’età, e fare prevenzione in questo modo permette ai bambini di oggi di essere adulti più consapevoli domani”.

All’incontro di mercoledì faranno seguito ulteriori “Laboratori per la Salute Circe”, che si svolgeranno nelle scuole e in altre strutture della ASL Roma 3 tra Ostia e Fiumicino e nel periodo estivo negli stabilimenti e nelle location più frequentate. Le date saranno comunicate sul sito e sui social della ASL Roma 3, dove il team multispecialistico coinvolto nel progetto CIRCE realizzerà, ognuno per la propria competenza, video di breve durata proprio sui temi trattati.