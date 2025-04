ASL Roma 3; dal 5 maggio la Sala Donazione al Grassi aperta anche di pomeriggio

Nel 2024 +5,9% raccolta sangue, +73% plasma; età media donatore 42 anni

Nel 2024 la raccolta del sangue all’Ospedale G.B Grassi di Ostia è aumentata del 5,9% rispetto all’anno precedente, con un incremento del 73% per la raccolta del plasma.

“Un risultato significativo che per il nostro team rappresenta un punto di partenza e non di arrivo. Per incrementare ulteriormente il numero dei donatori, infatti, abbiamo deciso di programmare a partire dal 5 maggio un’apertura pomeridiana, ogni lunedì dalle ore 15 alle ore 18, offrendo la possibilità di donare il sangue anche in una fascia oraria diversa rispetto a quella attuale”, spiega Luca Mele, Direttore del Servizio Immuno-trasfusionale dell’Ospedale Grassi di Ostia.

“Il donatore che frequenta abitualmente il nostro reparto – aggiunge Mele – ha un’età media di 42 anni, il 60% è di sesso maschile, il 40% femminile. Nel ringraziare i cittadini del territorio per l’evidente generosità, penso sia importante sottolineare che grazie a loro il Grassi è uno dei pochi ospedali della Capitale ad essere autonomo: il 70% del sangue raccolto viene usato nei nostri reparti di Pronto Soccorso e Chirurgia e il 30% viene a sua volta destinato ad altri nosocomi. Oltre l’80% della raccolta sangue viene effettuata in reparto, anche se una parte consistente arriva dai circa 50 open day che promuoviamo nel corso dell’anno nei vari distretti della nostra azienda. Un’opportunità di cui godiamo grazie alla disponibilità delle tante associazioni di volontari impegnate sul nostro territorio”.

“Donare il sangue è un atto d’amore nei confronti degli altri e anche di noi stessi, perché a ogni donatore viene offerta la possibilità di fare un controllo sul proprio stato di salute attraverso un semplice prelievo ematico. Oltre alla paura, spesso è proprio la mancanza di tempo a impedire ai cittadini di compiere questo semplice gesto e ci auguriamo che l’apertura pomeridiana offra loro una condizione più compatibile con i normali impegni della vita quotidiana”, conclude Direttore del Servizio Immuno-trasfusionale dell’Ospedale Grassi di Ostia.

Il cittadino in buona salute di età compresa tra i 18 ed i 65 anni può donare il sangue e anche il plasma (mediante plasmaferesi) tutti i giorni dalle 8 alle 11 recandosi presso l’unità operativa del Grassi o effettuando la prenotazione tramite call center o sito. La ASL Roma 3 possiede anche un altro punto di raccolta che si trova presso il Poliambulatorio di via Coni Zugna a Fiumicino, operativo quando le associazioni di donatori sangue raggruppano un numero sufficiente di prenotazioni e comunque generalmente nella giornata di sabato.