ASL Roma 3, Al via campagna social di sensibilizzazione per l’Anagrafe Animale

Il veterinario: “Identificare e registrare animali per tutelare loro benessere e salute pubblica”

Tutelare il benessere degli animali e la salute pubblica. Questo l’obiettivo della campagna di sensibilizzazione promossa dal Servizio Veterinario della ASL Roma 3 per incentivare la corretta registrazione di coloro che detengono animali nel Sistema Informativo Veterinario.

“Si tratta di un’azione molto importante per la salute, sia degli animali che dell’uomo, e si riferisce ad ogni specie: dai bovini, agli equini, anatre, oche, struzzi, conigli, maiali e via dicendo. Non sono esclusi gli allevatori di animali da compagnia come ad esempio di cani e gatti, anche loro hanno l’obbligo per legge di registrarsi presso i competenti servizi sanitari” spiega Carla Petrangeli, dirigente veterinario presso la UOC Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche del Dipartimento di Prevenzione della ASL Roma 3.

Il territorio agro zootecnico di competenza della ASL Roma 3 è molto sviluppato e conta ad oggi 117 allevamenti di bovini per 13.054 capi; 140 di ovini per 12.581 capi; 242 di cavalli (di carattere equestre e ippico sportivo) per 696 capi; 62 allevamenti di asini per 108 capi; 51 allevamenti di suini per 580 capi. A questi vanno aggiunti 214 strutture di apicoltura con 287 apiari (che contengono più arnie) e otto laghetti di acqua dolce per la pesca sportiva con trote, pesci gatto, carpe comuni, carassi, storioni e lucci. Numeri che si riferiscono a capi già regolarmente censiti.

“L’obiettivo di questa campagna – spiega Petrangeli – è proprio quello di incentivare la registrazione presso la nostra Anagrafe anche dei capi successivamente acquisiti e di nuovi allevamenti. La nostra azione di sensibilizzazione, in linea con quanto previsto dalla legge, serve a fare in modo che attraverso la registrazione ci sia un aggiornamento costante e continuo dell’Anagrafe degli operatori, degli stabilimenti e degli animali. Tutto questo ci consente di intervenire tempestivamente per ridurre la diffusione delle malattie tra le popolazioni animali e dagli animali all’uomo e serve a tracciare in modo sicuro e corretto eventuali prodotti alimentari derivati come carne, uova e latte”.

Per la registrazione gli uffici della ASL Roma 3 di via Fontanile di Mezzaluna 401 a Fiumicino sono aperti il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12 ed il martedì dalle 15 alle 17. Altrimenti è possibile inviare una mail all’indirizzo sanita.igieneveterinaria@aslroma3.it oppure telefonare ai numeri 56484401 – 4403 – 4408. Per ogni tipo di ulteriore informazione è possibile consultare il sito aziendale (clicca qui).