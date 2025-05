United Airlines lancia il primo volo diretto tra Roma e Denver

Il servizio stagionale sarà operativo con sette voli giornalieri verso gli Stati Uniti

United Airlines ha lanciato il suo primo volo diretto tra l’aeroporto di Roma Fiumicino e il suo hub presso l’aeroporto internazionale di Denver. Il servizio stagionale sarà operativo su base giornaliera. United è la prima e unica compagnia aerea a operare un volo diretto tra Roma e Denver e offrirà oltre il 17% di posti a sedere in più da Roma durante il picco estivo del 2025, con sette voli giornalieri verso gli Stati Uniti.

Il nuovo servizio stagionale tra Roma e Denver si unisce ai servizi esistenti di United dall’Italia agli Stati Uniti: servizi giornalieri tutto l’anno da Roma e Milano a New York/Newark, servizi attivi tutto l’anno da Roma a Washington Dulles, nonché voli stagionali da Roma a Chicago O’Hare e San Francisco, da Milano a Chicago O’Hare, da Napoli a New York/Newark e da Venezia a New York/Newark, che sono ripresi tre settimane prima rispetto allo scorso anno e opereranno per una stagione estesa fino al 18 dicembre 2025, quasi due mesi in più rispetto al 2024.

La compagnia aerea sta inoltre lanciando nuove rotte stagionali da Venezia a Washington D.C., a partire dal 23 maggio 2025, e da Palermo a New York/Newark, a partire dal 22 maggio 2025. United opererà fino a 14 voli diretti al giorno dall’Italia agli Stati Uniti per l’estate 2025.

“Siamo entusiasti di lanciare questa ulteriore espansione del nostro network dall’Italia agli Stati Uniti e il primo e unico volo diretto tra Roma e Denver – afferma Walter Cianciusi, Country Sales Manager Italia di United Airlines – Il nostro volo diretto offre ai nostri clienti di Roma una scelta di viaggio ancora più ampia, nonché la possibilità di raggiungere senza problemi oltre 180 destinazioni in America tramite i nostri hub di New York/Newark, Washington D.C., Chicago O’Hare, San Francisco e ora Denver”.

“Siamo molto felici di inaugurare il lancio del nuovo volo per Denver operato dalla compagnia aerea United Airlines – aggiunge Federico Scriboni, Aviation Business Development Director di Aeroporti di Roma – Per la prima volta in assoluto, l’Italia sarà collegata direttamente al Colorado, a conferma del ruolo strategico di Fiumicino nello sviluppo della connettività intercontinentale e della rilevanza del Nord America per Roma, un mercato che ha superato la soglia record di 4,6 milioni di passeggeri nel 2024″.

La nuova rotta da Roma Fiumicino a Denver fa parte della più grande espansione internazionale di United nella sua storia, aggiungendo quest’estate sei nuove destinazioni e nove nuove rotte attraverso l’Atlantico. United sta per lanciare cinque nuovi voli dal suo hub di New York/Newark verso destinazioni che nessun’altra compagnia aerea statunitense serve, tra cui Nuuk, Groenlandia; Bilbao, Spagna; Palermo, Italia; isola di Madeira e Faro, Portogallo. La compagnia aerea sta inoltre aggiungendo tre nuove rotte da Washington D.C./Dulles, tra cui il suo primo volo in assoluto verso Dakar, Senegal, che opera tutto l’anno e nuovi voli stagionali verso Nizza, Francia e Venezia, Italia.

United è la compagnia aerea più grande al Mondo, misurata in base ai posti disponibili, e vola verso più destinazioni internazionali rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea statunitense. In totale, quest’estate United offrirà 800 voli giornalieri da e verso 140 destinazioni internazionali, di cui 32 che nessun’altra compagnia aerea statunitense serve.