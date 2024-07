Unione Inquilini Fiumicino contro le disuguaglianze dello spacca Italia “Firma anche tu!”

“Sabato 20 luglio, dalle ore 10 alle ore 12.30 saremo presenti con uno stand, presso il mercato, per raccogliere le firme”

“Stanno cambiando volto alla Repubblica, stravolgendone i principi, cancellando la solidarietà nazionale in nome di un regionalismo asimmetrico che nasconde la secessione dei ricchi, spacca l’unità nazionale, fa esplodere le disuguaglianze, aggravando la drammatica crisi sociale ed istituzionale. In un contesto internazionale instabile, minacciato da guerre e collasso climatico. Bisogna impegnarsi tutti e tutte insieme per impedirlo” lo dichiara il portavoce Giuseppe De Marzo della Rete Dei Numeri Pari, della quale Unione Inquilini fa parte e tra i depositari del referendum.

“Proprio con lo spirito di queste parole che diamo il via alla campagna di raccolte firme per chiedere l’abrogazione della Legge su Autonomia Differenziata voluta dal Governo Meloni. Unione Inquilini, come Sindacato della Casa, può testimoniare come questa legge così proposta dal Governo sia fallimentare nella sua applicazione, in quanto, da oltre un ventennio le politiche sulla casa le decidono già le Regioni” lo dichiara Emanuela Isopo, Unione Inquilini Fiumicino, referente della campagna.

“Lo scempio di questa scelta – proseggue – fatta tanti anni fa è a tutti palese, anche ai tanti inquilini e assegnatari di casa popolare che l’autonomia differenziata la vivono da sempre sulla propria pelle in disservizi, manutenzioni mancanti, alloggi inadeguati, mancanza di trasparenza amministrativa, mancato accesso all’alloggio pubblico. Per questo abbiamo fatto la scelta di mobilitarci con associazioni, comitati, movimenti, partiti, sindacati nella creazione di comitati territoriali, per dare il nostro contributo affinché scuola, sanità, trasporti e servizi non facciano la fine che è toccata a noi nella casa”.

“Per questo sabato 20 luglio, presso il mercato di Fiumicino, dalle ore 10 alle ore 12.30 saremo presenti con un solo simbolo e senza bandiere, con uno stand per raccogliere le firme. Invitiamo tutti e tutte a raggiungerci” conclude lo dichiara Emanuela Isopo, Unione Inquilini Fiumicino, referente della campagna