“Un pasto per due” ad Ostia parte il menù solidale di confesercenti e Peppino a Mare

Un gesto concreto che unisce qualità e solidarietà

È partita l’iniziativa “Un pasto per due”, progetto pilota di ristorazione solidale promosso da Confesercenti Ostia/Roma, su impulso della Presidente Valentina Fabbri Biancone, in collaborazione con lo storico Ristorante Peppino a Mare.

Fino al 31 agosto 2025, salvo proroghe, sarà possibile scegliere il Menù Solidale al costo simbolico di € 30 a persona composto da:

– Antipasto a scelta tra: Sauté di cozze oppure Frittura di alici e moscardini

– Primo piatto a scelta tra: Spaghetto alle vongole (riconosciuto come specialità della casa) oppure Spaghetti allo scoglio

– Acqua e caffè inclusi

A ogni menù acquistato (a persona) corrisponderà un pasto donato: un primo a scelta del titolare dell’attività confezionato in sacchetto d’asporto con posate, destinato ad una persona in difficoltà.

Il cliente potrà scegliere se portare con sé il pasto solidale o lasciarlo al ristorante, che provvederà alla consegna, presso persone in difficoltà, anziani, presso le mense sociali di zona oppure ad altro ente benefico che vorrà aderire all’iniziativa.

“Il famoso spaghetto alle vongole oggi diventa anche un gesto di solidarietà. Vogliamo dimostrare che la buona cucina può diventare uno strumento di aiuto concreto – afferma Valentina Fabbri Biancone – e ci auguriamo che tanti altri ristoratori della città vogliano unirsi a questa rete di altruismo, come fatto da Bauzullo Mario nipote dello storico patron del Ristorante Peppino a mare. Il Ristorante Peppino a Mare, primo punto vendita aderente, lancia così un messaggio forte dal cuore del litorale romano, dimostrando che è possibile unire eccellenza gastronomica e responsabilità sociale. Cooperiamo per creare un commercio ed un turismo in salita e per vedere il nostro territorio prosperare nel mutuo soccorso e nell’inclusione, NOI OSTIA PERIFERIA DI NESSUNO” ha concluso la Presidente Fabbri Biancone.

Per maggiori informazioni o per aderire all’iniziativa come ristorante o partner, è possibile contattare Confesercenti Ostia/Roma ai recapiti ufficiali:

Phone +39 340 5091107

Mail presidenzaxmun@confesercentilazio.com