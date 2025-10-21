Tra memoria e speranza: Giuseppe Conzo presenta “La forza di ricominciare”

Nel cuore del Maximo Bookstore, la storia di un bambino e di una comunità che ritrovano la luce dopo la tragedia dell’Irpinia del 1980

Domenica 26 ottobre alle ore 17:00, presso il Mondadori Bookstore del Centro Commerciale Maximo a Roma, lo scrittore Giuseppe Conzo presenterà il suo romanzo “La forza di ricominciare”, un’opera che racconta la rinascita dopo la tragedia del terremoto dell’Irpinia del 1980, attraverso la storia toccante di un bambino abbandonato e salvato dall’amore.

Un evento che promette di emozionare e far riflettere, arricchito dalla partecipazione di Silvia Marongiu e dall’accompagnamento musicale all’arpa di Chiara Marchetti, che donerà un’atmosfera suggestiva e poetica alla presentazione.

“La forza di ricominciare” è più di un romanzo: è un viaggio dentro la fragilità e la grandezza dell’animo umano, un inno alla speranza, alla solidarietà e al potere di rinascere anche dalle macerie.

Ingresso libero – L’autore sarà disponibile per firmare le copie del libro. Un’occasione unica per incontrarlo, ascoltare la sua storia e lasciarsi ispirare.