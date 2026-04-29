Roma celebra il videoclip: successo per il Premio ideato da Francesca Piggianelli

All’Officina Pasolini una serata sold out tra premi, emozioni e protagonisti del panorama audiovisivo italiano

di Fernanda De Nitto

Grande successo in una sala gremita ad Officina Pasolini di Roma per la XXIII Edizione del “Premio Roma Videoclip-il cinema incontra la musica”, ideato e diretto da Francesca Piggianelli. Una edizione straordinaria che ha omaggiato artisti, registi, videoclip musicali e tratti da film, film concerto, produzioni e nuovi talenti, videoclip indipendenti provenienti da tutta Italia. Una serata piena di sorprese, emozioni e d’incontri ravvicinati tra cinema e musica, con la conduzione di Antonio Panzica e Simone Bartoli.

Tra i premi assegnati, patrocinati da Siae, spiccano alcune menzioni speciali per “Roma Videoclip Sanremo 2026″, consegnati in primis all’artista di Fiumicino Mara Sattei, omaggiata per l’interpretazione e il videoclip del brano “Le cose che non sai di me”, del regista Lorenzo Silvestri. Premiato anche Raf, per la sua bravura e il videoclip “Ora per sempre” di Samuele Riefoli e Eddie Brock per la sua “Avvoltoi” diretto da Daniele Tofani. Mentre il “Premio speciale Panalight Produzione” è andato alla società di produzione “Borotalco Tv” per i dieci anni di successi, in particolare nel settore dei video musicali, con tredici videoclip realizzati nell’ultimo Sanremo.

Altri premi speciali “Il cinema incontra la musica” sono stati consegnati a: Dolcenera come “Premio speciale videoclip dell’anno” e Premio Panalight per l’originalità del video musicale “My Love”, di Gabriele Aprile; a Piji & Simona Molinari per “Swing Politik”, per la regia di Alex Ratto; Silvia Violante Rouge per la direzione di “Il tuo profumo” di Arisa; il docufilm scritto e diretto da Leonardo Metalli “E io ci sto – Rino Gaetano”; e il docufilm di Alfonso Bergamo “Risonanza – Dietro al primo maggio di Roma”.

Durante la cerimonia sono stati anche assegnati dei premi speciali per sezione “Indie” a: “Al momento sbagliato” di Corde Scoperte per la regia di Tommaso Calibotti; “Don’t touch the sinner” di Mardi Gras, realizzato da Manuela Kalì; “Rap D’Amore” di Viola&Rosa, diretto da Christian Dei; “Giada” di Vemo per la regia di Francesco Pagano (Premio Panalight); “Mi Amor” di Lorenzo Cantarini, diretto da Davide Mauroni; “Lacrime di ghiaccio” di Yamas, realizzato da Ilaria Romano; “Kyoto” dei Ciao Brooklyn diretto da Domiziano Piscolla; “I will never stop” di Nicola Ferrari, per la regia di Simone Gazzola (Premio Terza Pagina Magazine); “Kill Bill” di Colmeilmiele, diretto da Miele Gulli ed Emanuele Barbieri (Premio Terza Pagina Magazine).

Il premio, diretto da Francesca Piggianelli, costituisce un importante momento di osservazione e promozione riguardante le produzioni di videoclip, in un dialogo continuo tra creatività e impegno, nel fondamentale rapporto tra musica ed audiovisivo in Italia.