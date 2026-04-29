Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 29 Aprile 2026

Roma celebra il videoclip: successo per il Premio ideato da Francesca Piggianelli

All’Officina Pasolini una serata sold out tra premi, emozioni e protagonisti del panorama audiovisivo italiano

 

di Fernanda De Nitto

 

Grande successo in una sala gremita ad Officina Pasolini di Roma per la XXIII Edizione del “Premio Roma Videoclip-il cinema incontra la musica”, ideato e diretto da Francesca Piggianelli. Una edizione straordinaria che ha omaggiato artisti, registi, videoclip musicali e tratti da film, film concerto, produzioni e nuovi talenti, videoclip indipendenti provenienti da tutta Italia. Una serata piena di sorprese, emozioni e d’incontri ravvicinati tra cinema e musica, con la conduzione di Antonio Panzica e Simone Bartoli.

 

Tra i premi assegnati, patrocinati da Siae, spiccano alcune menzioni speciali per “Roma Videoclip Sanremo 2026″, consegnati in primis all’artista di Fiumicino Mara Sattei, omaggiata per l’interpretazione e il videoclip del brano “Le cose che non sai di me”, del regista Lorenzo Silvestri. Premiato anche Raf, per la sua bravura e il videoclip “Ora per sempre” di Samuele Riefoli e Eddie Brock per la sua “Avvoltoi” diretto da Daniele Tofani. Mentre il “Premio speciale Panalight Produzione” è andato alla società di produzione “Borotalco Tv” per i dieci anni di successi, in particolare nel settore dei video musicali, con tredici videoclip realizzati nell’ultimo Sanremo.

 

Altri premi speciali “Il cinema incontra la musica” sono stati consegnati a: Dolcenera come “Premio speciale videoclip dell’anno” e Premio Panalight per l’originalità del video musicale “My Love”, di Gabriele Aprile; a Piji & Simona Molinari per “Swing Politik”, per la regia di Alex Ratto; Silvia Violante Rouge per la direzione di “Il tuo profumo” di Arisa; il docufilm scritto e diretto da Leonardo Metalli “E io ci sto – Rino Gaetano”; e il docufilm di Alfonso Bergamo “Risonanza – Dietro al primo maggio di Roma”.

 

Durante la cerimonia sono stati anche assegnati dei premi speciali per sezione “Indie” a: “Al momento sbagliato” di Corde Scoperte per la regia di Tommaso Calibotti; “Don’t touch the sinner” di Mardi Gras, realizzato da Manuela Kalì; “Rap D’Amore” di Viola&Rosa, diretto da Christian Dei; “Giada” di Vemo per la regia di Francesco Pagano (Premio Panalight); “Mi Amor” di Lorenzo Cantarini, diretto da Davide Mauroni; “Lacrime di ghiaccio” di Yamas, realizzato da Ilaria Romano; “Kyoto” dei Ciao Brooklyn diretto da Domiziano Piscolla; “I will never stop” di Nicola Ferrari, per la regia di Simone Gazzola (Premio Terza Pagina Magazine); “Kill Bill” di Colmeilmiele, diretto da Miele Gulli ed Emanuele Barbieri (Premio Terza Pagina Magazine).

 

Il premio, diretto da Francesca Piggianelli, costituisce un importante momento di osservazione e promozione riguardante le produzioni di videoclip, in un dialogo continuo tra creatività e impegno, nel fondamentale rapporto tra musica ed audiovisivo in Italia.

 

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Francesca Piggianelli Officina Pasolini
Articoli correlati
Cronaca

Parco Leonardo, in corso un’importante azione di sgombero

mercoledì, 29 Aprile 2026
Politica

Inquinamento falde: "PD chiede convocazione Commissione Ambiente"

mercoledì, 29 Aprile 2026
Attualità

Petali d’arte e solidarietà: il 10 maggio la Festa della Mamma sboccia a Fiumicino

mercoledì, 29 Aprile 2026
Parliamo di...

Le vie di Fiumicino raccontano la storia

mercoledì, 29 Aprile 2026
Cronaca

Dal litorale ai Castelli, fino all’hinterland: 9 arresti della Polizia di Stato tra street dealing e “home lab”

mercoledì, 29 Aprile 2026
Darsenamed
Conad Fiumicino
Parco da Vinci
Salute & Benessere
Parco da Vinci
Parco da Vinci