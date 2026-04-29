Fiumicino rafforza i taxi per l’estate: 34 nuove licenze stagionali

Bando riservato ai titolari attuali per potenziare il servizio nei mesi di maggiore afflusso turistico

L’Amministrazione comunale ha pubblicato un bando pubblico straordinario finalizzato al rilascio di 34 licenze taxi aggiuntive a carattere sperimentale e stagionale, con l’obiettivo di rafforzare il servizio di trasporto pubblico, non di linea, nei periodi di maggiore richiesta.

Il provvedimento è rivolto esclusivamente ai soggetti già titolari di licenza taxi rilasciata dal Comune di Fiumicino. Le nuove autorizzazioni avranno una durata massima di 12 mesi non continuativi e saranno operative nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 ottobre, in coincidenza con l’incremento dei flussi turistici. Le licenze non potranno essere cedute né trasformate in autorizzazioni permanenti.

Nel dettaglio, 14 licenze saranno assegnate su vetture di riserva già disponibili, mentre le restanti 20 potranno essere richieste dagli altri titolari aventi diritto. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it entro 30 giorni dalla data odierna.

“Con questo intervento – dichiara l’assessore al Trasporto Pubblico Locale, Angelo Caroccia – intendiamo dare una risposta concreta all’aumento della domanda di mobilità che si registra soprattutto nei mesi estivi. Fiumicino è un territorio con una forte vocazione turistica e un importante snodo aeroportuale, e per questo è importante garantire un servizio taxi efficiente e capillare. Si tratta di una misura sperimentale che ci consentirà di monitorare da vicino l’andamento del servizio e di valutare eventuali interventi futuri.”