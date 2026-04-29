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Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 29 Aprile 2026

Rifiuti, arrivano le isole ecologiche mobili

Servizio attivo dal 2 maggio in tutto il Comune: tappe settimanali e raccolta anche porta a porta

 

A partire da sabato 2 maggio sarà attivato sul territorio comunale un servizio di raccolta tramite isole ecologiche mobili. Le postazioni saranno distribuite nelle diverse zone con cadenza settimanale e saranno operative dalle ore 15:00 alle 19:00.

 

 

Di seguito il calendario settimanale delle postazioni:

 

 

Lunedì

Isola Sacra – Largo Borsellino
Fiumicino – Plateatico via Foce Micina

 

 

Martedì

Parco Leonardo (Le Vignole) – Parcheggio via Copenaghen

Mercoledì

Testa di Lepre – Largo Formichi
Tragliatella – Via delle Pertucce
Tragliata – Via Casale del Castellaccio
Granaretto – Via di Granaretto
Torrimpietra – Via Aurelia

 

 

Le località del mercoledì seguiranno una rotazione mensile:

Settimana 1: Testa di Lepre
Settimana 2: Tragliata e Tragliatella
Settimana 3: Granaretto
Settimana 4: Torrimpietra

 

 

Giovedì

Fregene – Via Fertilia

Venerdì

Passoscuro/Palidoro – Via San Carlo di Palidoro

 

 

Sabato

Focene – Viale Focene (fronte scuola) (settimane 1 e 3)
Maccarese – Piazzale Reggiani (settimane 2 e 4)
Aranova – Via Siliqua (presente tutti i sabati)

 

 

Parallelamente resta attivo anche il servizio sperimentale di raccolta porta a porta. Durante il periodo primaverile ed estivo, dal 1° aprile al 30 ottobre, il servizio è garantito con cadenza settimanale, mentre nei mesi invernali la frequenza sarà mensile.

 

 

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