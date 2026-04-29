Rifiuti, arrivano le isole ecologiche mobili

Servizio attivo dal 2 maggio in tutto il Comune: tappe settimanali e raccolta anche porta a porta

A partire da sabato 2 maggio sarà attivato sul territorio comunale un servizio di raccolta tramite isole ecologiche mobili. Le postazioni saranno distribuite nelle diverse zone con cadenza settimanale e saranno operative dalle ore 15:00 alle 19:00.

Di seguito il calendario settimanale delle postazioni:

Lunedì

Isola Sacra – Largo Borsellino

Fiumicino – Plateatico via Foce Micina

Martedì

Parco Leonardo (Le Vignole) – Parcheggio via Copenaghen

Mercoledì

Testa di Lepre – Largo Formichi

Tragliatella – Via delle Pertucce

Tragliata – Via Casale del Castellaccio

Granaretto – Via di Granaretto

Torrimpietra – Via Aurelia

Le località del mercoledì seguiranno una rotazione mensile:

Settimana 1: Testa di Lepre

Settimana 2: Tragliata e Tragliatella

Settimana 3: Granaretto

Settimana 4: Torrimpietra

Giovedì

Fregene – Via Fertilia

Venerdì

Passoscuro/Palidoro – Via San Carlo di Palidoro

Sabato

Focene – Viale Focene (fronte scuola) (settimane 1 e 3)

Maccarese – Piazzale Reggiani (settimane 2 e 4)

Aranova – Via Siliqua (presente tutti i sabati)

Parallelamente resta attivo anche il servizio sperimentale di raccolta porta a porta. Durante il periodo primaverile ed estivo, dal 1° aprile al 30 ottobre, il servizio è garantito con cadenza settimanale, mentre nei mesi invernali la frequenza sarà mensile.