Rifiuti, arrivano le isole ecologiche mobili

Servizio attivo dal 2 maggio in tutto il Comune: tappe settimanali e raccolta anche porta a porta
A partire da sabato 2 maggio sarà attivato sul territorio comunale un servizio di raccolta tramite isole ecologiche mobili. Le postazioni saranno distribuite nelle diverse zone con cadenza settimanale e saranno operative dalle ore 15:00 alle 19:00.
Di seguito il calendario settimanale delle postazioni:
Lunedì
Isola Sacra – Largo Borsellino
Fiumicino – Plateatico via Foce Micina
Martedì
Parco Leonardo (Le Vignole) – Parcheggio via Copenaghen
Mercoledì
Testa di Lepre – Largo Formichi
Tragliatella – Via delle Pertucce
Tragliata – Via Casale del Castellaccio
Granaretto – Via di Granaretto
Torrimpietra – Via Aurelia
Le località del mercoledì seguiranno una rotazione mensile:
Settimana 1: Testa di Lepre
Settimana 2: Tragliata e Tragliatella
Settimana 3: Granaretto
Settimana 4: Torrimpietra
Giovedì
Fregene – Via Fertilia
Venerdì
Passoscuro/Palidoro – Via San Carlo di Palidoro
Sabato
Focene – Viale Focene (fronte scuola) (settimane 1 e 3)
Maccarese – Piazzale Reggiani (settimane 2 e 4)
Aranova – Via Siliqua (presente tutti i sabati)
Parallelamente resta attivo anche il servizio sperimentale di raccolta porta a porta. Durante il periodo primaverile ed estivo, dal 1° aprile al 30 ottobre, il servizio è garantito con cadenza settimanale, mentre nei mesi invernali la frequenza sarà mensile.