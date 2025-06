Paola Mattioli, una vita per il pattinaggio

“Il pattinaggio, presso la nostra struttura, è inteso come attività che deve rendere felici, forti e sereni”

di Fernanda De Nitto

La storia del pattinaggio a rotelle a Fiumicino si lega indissolubilmente con la vita di Paola Mattioli che il 1 ottobre 1980 aprì la struttura di Via Giuseppe Fontana.

Quarantacinque anni dedicati allo sport, ma soprattutto ai giovani e alla loro formazione e crescita, nei quali ha visto passare intere generazioni di bambine e bambini del territorio, che ricorderanno per sempre la sua austerità e il suo grande cuore.

Entrando nei locali dell’ASD Accademia Pattinaggio Fiumicino si respira, infatti, aria di famiglia, quella di un luogo accogliente, ordinato e sempre in attività, anche durante la stagione estiva, dove i gatti sono i protagonisti assoluti, educati e rispettosi con tutti. Un struttura sportiva nella quale Paola allena i suoi allievi, secondo i sani principi del rispetto, della solidarietà, della sana competizione e dell’educazione, impegnandosi, con modi perentori ma efficaci, per la crescita di uomini e donne migliori, campioni nello sport, ma soprattutto nella vita.

Paola, con il suo carattere determinato ha sempre affrontato le sfide quotidiane con la voglia di far bene e di impegnarsi per raggiungere i migliori risultati possibili. Con la stessa grinta ha costituito l’Associazione Sportiva che negli anni, attraverso le sue allieve e allievi, si è sempre contraddistinta nel panorama nazionale e regionale con la partecipazione e l’organizzazione di diversi campionati ed eventi sportivi. Un luogo che negli anni si è costruita da sola, passo dopo passo, e che è ancora in attesa di essere regolarizzato da parte delle diverse amministrazioni che si sono succedute alla guida della città.

Una delle occasioni speciali nella quale emerge la passione, la bravura e il grande cuore di Paola e di tutte le sue collaboratrici, è sicuramente il saggio di fine anno degli allievi, che ad oggi sono circa centosettanta. Per quest’anno l’Accademia ha realizzato uno spettacolo unico e irrepetibile.

“Con grande impegno per il saggio di fine anno 2024-25 abbiamo presentato alcuni dei quadri più famosi e conosciuti, resi vivi attraverso il pattinaggio – ci racconta Paola Mattioli – Tra le opere rappresentate spiccano ad esempio ‘Le Ninfee’ del pittore Monet, rappresentate dalle allieve più piccole, ‘La Dama con l’Ermellino’ e ‘La Gioconda’ di Leonardo Da Vinci, ‘La Zattera della Medusa’ di Géricault, ‘La Medusa’ di Caravaggio, la ‘Marilyn Diptych’ di Andy Warhol. Una tela della grandezza di 3 metri per 8 è stata utilizzata per raffigurare ‘Guernica’ di Pablo Picasso, realizzata dall’autore per far conoscere il conflitto fratricida spagnolo e la grande tragedia del bombardamento. Mentre per il ‘Cenacolo’ si è ricreata la scena dipinta dell’ultima cena con i pattinatori che hanno impersonato i vari discepoli. Anche ‘La Libertà’ di Eugène Delacroix è stata raffigurata attraverso l’esibizione degli allievi insieme con ‘L’urlo di Munch’ e la ‘Nascita di Venere’. Il finale del saggio, diviso in due giornate, è stato affidato alle ‘Notti stellate’ di Vincent Van Gogh. Obiettivo dell’intero evento è stato quello di far riflettere i nostri allievi, attraverso il loro sport preferito, sulla conoscenza dell’arte quale strumento di discernimento e approfondimento sia per loro protagonisti che per tutti i presenti, tra genitori, familiari ed amici”.

“Tutto ciò è possibile grazie alla preziosa collaborazione delle capo istruttrici Angelica e Veronica e delle aiutanti Roberta, Giulia, Greta e Chiara – aggiunge – Il pattinaggio, così come tutti gli sport, presso la nostra struttura è inteso come attività che deve rendere felici, forti e sereni tutti coloro che lo praticano attraverso il rispetto, il controllo e la determinazione, fondamentali in ogni età”.

“Spero solo che tutto ciò, che in questi anni la mia Accademia Pattinaggio Fiumicino ha costruito, raggiungendo praticamente un quinto dei bambini presenti e passati di Fiumicino, abbia una continuità nel tempo, per proseguire insieme ad amare lo sport e tutti i nostri giovani” conclude Paola Mattioli