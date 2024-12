Nuove opportunità professionali per il futuro dei giovani

All’I.I.S. Paolo Baffi di Fiumicino, il seminario “Imprenditorialità giovanile: idee strategiche per il post diploma”

di Fernanda De Nitto

Si è tenuto, presso l’Aula Magna dell’I.I.S. Paolo Baffi di Fiumicino, il seminario “Imprenditorialità giovanile: idee strategiche per il post diploma”, promosso dalla dirigenza e da alcuni docenti della scuola professionale del territorio.

Circa trecento studenti delle classi IV e V del Baffi e del Liceo Leonardo Da Vinci, indirizzo Agrario, hanno partecipato, con entusiasmo ed attenzione all’evento organizzato per far conoscere ai ragazzi le opportunità imprenditoriali e professionali che ad oggi il mercato del lavoro offre sia come dipendenti, collaboratori o manager di se stessi.

“Sentiamo spesso parlare di giovani privi di stimoli, obiettivi, interessi, senza responsabilità e consapevolezze. La giornata, invece, è stata la testimonianza che esiste una gioventù seria ed attenta, che studia e si documenta rispetto alle prospettive future successive al conseguimento del diploma – dichiara la professoressa Roberta Voltarella, tra i docenti responsabile dell’evento – La scuola si ritiene soddisfatta per i risultati raggiunti dal seminario che in circa tre ore ha descritto a studentesse e studenti le varie possibilità, rispetto a prospettive occupazionali e imprenditoriali”.

“Gli studenti hanno dimostrato una lodevole attenzione e partecipazione – sottolinea – concretizzando con i loro interventi, quanto sia necessario implementare tali iniziative, proprio per permettere agli stessi ragazzi di avvicinarsi concretamente alla realtà del lavoro, palesemente distante dai loro concetti pratici e dalle aspettative professionali. Il seminario mi auguro possa, anche, essere servito per avvicinare le realtà lavorative, particolarmente legate al mondo della ristorazione, ai nostri ragazzi, rendendosi anch’essi consapevoli del fatto che gli studenti, seppur impegnandosi al massimo durante il loro percorso professionale, non dispongono nell’immediato delle competenze complete e della dimestichezza necessaria per essere da subito autonomi nel’organizzazione lavorativa”.

“Un ringraziamento a tutti gli studenti partecipanti, alla dirigenza dell’istituto, ai docenti che insieme con me hanno egregiamente collaborato all’ottima riuscita dell’evento e a tutti i relatori che hanno donato un pò della loro esperienza e professionalità ai nostri giovani” conclude la professoressa Voltarella.

Tra i relatori dell’evento il Dirigente dell’Area Attività Produttive del Comune di Fiumicino, Giuseppe Galli, che ha descritto alla platea di studenti e docenti le procedure oggi necessarie per l’apertura di nuova azienda, ribadendo quanto gli iter negli anni si siano nettamente semplificati e velocizzati. A seguire la giornalista Emma Evangelista ha relazionato agli studenti l’importante ruolo dell’Ente Nazionale per il Microcredito, strumento finanziario utile per aprire una nuova impresa, promosso attraverso un servizio gratuito di tutoraggio.

Particolarmente interessanti sono stati gli interventi di chi è impegnato direttamente in imprese ed attività gastronomiche, tra cui Marco Fiorucci di “Periferia Iodata”, associazione che unisce ristoratori e produttori nella scoperta e promozione dei sapori autentici del territorio locale, il quale si è rivolto ai giovani raccontando di come la vita all’interno di un ristorante sia come un micro mondo costituito da diverse nazionalità, etnie, responsabilità e novità costanti, incentivando gli studenti rispetto alle opportunità lavorative del settore, le quali si fondano esclusivamente sulla serietà e dedizione reciproca.

Entusiasmo e partecipazione alle stelle, durante l’intervento di Michele dei Suppli Bros, che ha raccontato la sua storia, dalla costituzione della società nel 2020 all’esperienza decennale maturata nel settore della ristorazione da parte dei due soci. Michele ha descritto agli studenti come sviluppare un progetto imprenditoriale partendo dalla consapevolezza, dal coraggio, in termini personali ed economici, all’eventuale fallimento, causato anche dalla paura, che si combatte con la perseveranza e l’unicità. Alla base del progetto imprenditoriale, per i due soci di Fiumicino, vi è indubbiamente il desiderio di affermazione mettendo in conto l’imperativo categorico di poter fallire, accettando una plausibile sconfitta come ripartenza di un percorso caparbio e coraggioso, divenendo essi stessi una vera iniezione di fiducia per gli studenti.

Alle ragazze e ai ragazzi presenti in aula magna è stata anche offerta la possibilità di apprendere le tecniche utili per la realizzazione di un curriculum vitae professionale ed adatto a tutte le tipologie di ricerche di lavoro. Tale possibilità è possibile grazie ad una ex studentessa dell’istituto professionale, eccellenza della scuola che oggi riveste un ruolo apicale nel settore della ricerca occupazionale.

La giornata si è conclusa con la soddisfazione dei docenti dell’istituto, che hanno intenzione di promuovere ulteriori iniziative come questa, al fine di interessare i giovani rispetto ad una tematica fondamentale per il proseguo della loro vita professionale, nata con il fine di orientare i ragazzi, come previsto dalla nuova legge del 2022 relativa alla riforma del sistema di orientamento.