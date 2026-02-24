Maurizio Schepici e Vincenzo Capuano, esempio di sport e dedizione: onorificenza al Senato della Repubblica

Il 2 marzo Palazzo Giustiniani ospita la cerimonia ufficiale di consegna della pergamena Riconoscimento al Merito

di Fiumicino Online

Un importante riconoscimento istituzionale sarà conferito a Maurizio Schepici e Vincenzo Capuano, protagonisti del panorama sportivo, che riceveranno una prestigiosa pergamena di “Riconoscimento al Merito” presso il Senato della Repubblica Italiana.

L’onorificenza nasce su proposta del senatore Francesco Silvestro, che ha invitato Schepici e Capuano a Palazzo Giustiniani per celebrare il loro impegno e i risultati ottenuti nell’ambito sportivo, riconosciuti come esempio di dedizione, costanza e valore.

Il cerimoniale di premiazione si terrà lunedì 2 marzo 2026 nella suggestiva Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, sede di rappresentanza del Senato, luogo simbolico scelto per sottolineare il prestigio dell’iniziativa.

Durante la cerimonia verrà consegnata la pergamena ufficiale che attesta il Riconoscimento al Merito, tributo istituzionale rivolto a personalità che si sono distinte per risultati e contributi significativi nel proprio ambito. Nel caso di Schepici e Capuano, il premio intende valorizzare il percorso sportivo e l’impegno profuso nel promuovere i valori dello sport, considerati fondamentali per la crescita personale e sociale.

L’evento rappresenta non solo un momento celebrativo individuale, ma anche un’occasione per ribadire il ruolo dello sport come strumento di inclusione, disciplina e formazione, principi che il Senato ha voluto evidenziare attraverso questo riconoscimento.