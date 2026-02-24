Aeroporti di Roma leader in Europa: qualità, crescita e investimenti

Fiumicino primo per il nono anno tra i grandi hub e Ciampino premiato tra gli scali medi: decisivo il futuro piano infrastrutturale

Per il nono anno consecutivo l’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Roma Fiumicino si conferma al vertice in Europa per la qualità dei servizi offerti ai viaggiatori nella categoria dei grandi hub con oltre 40 milioni di passeggeri.

A decretarlo, attraverso gli Airport Service Quality (ASQ) Customer Experience Awards 2025, è stata l’associazione internazionale di categoria Airports Council International (ACI) World, che ha premiato, per il terzo anno consecutivo, anche l’aeroporto “Giovan Battista Pastine” di Ciampino, nella categoria degli scali tra i 2-5 milioni di viaggiatori.

Con questi due nuovi primati, l’Italia vede confermata la leadership a livello europeo attraverso il sistema aeroportuale della Capitale, gestito da Aeroporti di Roma, società del Gruppo Mundys che consolida il proprio posizionamento e guarda con necessità alla messa a terra del Piano di Sviluppo aeroportuale del “Leonardo da Vinci”, cruciale per garantire standard di servizio e capacità adeguati alla domanda crescente.

L’Airport Service Quality, indagine internazionale di misurazione della customer experience in ambito aeroportuale, si è basata quest’anno sulle valutazioni espresse su più di 30 indicatori da oltre settecentomila passeggeri in quasi 400 aeroporti in tutto il mondo. Con il punteggio record di 4,64 (su una scala di valutazione che va da 1 al massimo di 5), nel 2025 Roma Fiumicino si posiziona al primo posto tra tutti i 124 aeroporti europei e tra i grandi hub europei e nord americani partecipanti al sondaggio, mentre si aggiudica tutte le categorie di premi: l’aeroporto ha infatti confermato, oltre al Best Airport, i riconoscimenti per Most Dedicated Staff, Easiest Airport Journey, Most Enjoyable e Cleanest Airport in Europa, primeggiando per la customer experience, dall’efficienza del viaggio all’accoglienza, fino a pulizia e comfort complessivo. Ciampino, invece, è stato premiato come miglior aeroporto nella categoria tra i 2 e i 5 milioni di passeggeri e come Most Dedicated Staff.

“Questo riconoscimento è innanzitutto un’ulteriore conferma del grande lavoro quotidiano delle nostre persone e di tutta la comunità aeroportuale – ha dichiarato Marco Troncone, Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma – Ed è il frutto di una convinta politica di investimento nelle infrastrutture e di internalizzazione e governo delle attività operative più sensibili per la nostra utenza. Con lo scenario di traffico in costante crescita, confermare per il nono anno consecutivo la leadership europea significa ora assumersi una responsabilità ulteriore: continuare su questa strada, investendo in innovazione, processi e infrastrutture. Per valorizzare al meglio l’attrattività della nostra destinazione, che nel 2025 ci ha già portato alla cifra record di oltre 55 milioni di passeggeri complessivi tra gli scali di Fiumicino e Ciampino, è necessaria una visione di evoluzione infrastrutturale di medio-lungo periodo. È per questo che riteniamo fondamentale e urgente proseguire nel percorso previsto dal nostro Piano di Sviluppo aeroportuale: si tratta di una scelta non più rimandabile per rafforzare la connettività internazionale del Paese, sostenere turismo ed economia e rendere il Leonardo da Vinci sempre più una piattaforma strategica per i flussi di transito globali.”

“L’Aeroporto Leonardo da Vinci si conferma come una straordinaria eccellenza, premiato per il nono anno consecutivo come miglior hub d’Europa con un punteggio record che lo colloca al primo posto tra i grandi scali, con oltre 40 milioni di passeggeri”, afferma il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. “Un risultato che certifica la qualità e l’efficienza garantite ogni giorno ai viaggiatori di tutto il mondo e che consolida la leadership europea del sistema aeroportuale della Capitale. A questo si aggiunge il riconoscimento ottenuto anche dall’aeroporto di Ciampino, premiato nella categoria tra i 2 e i 5 milioni di passeggeri. Ringrazio il management di Aeroporti di Roma e tutti i lavoratori per il loro costante impegno, che rafforza la competitività e l’attrattività internazionale della nostra città”. (Fonte, ANSA)

“L’aeroporto ‘Leonardo da Vinci’ di Roma Fiumicino si conferma al vertice in Europa per la qualità dei servizi offerti ai viaggiatori, per il nono anno consecutivo! Un risultato straordinario che premia l’eccellenza italiana e il lavoro di tutti i professionisti che ogni giorno si impegnano per garantire un’esperienza di viaggio unica ai nostri passeggeri. Un plauso anche all’aeroporto ‘Giovan Battista Pastine’ di Ciampino, che si aggiudica il premio per il terzo anno consecutivo nella categoria degli scali tra i 2-5 milioni di viaggiatori. Siamo orgogliosi di avere due aeroporti italiani tra i migliori d’Europa! Questo riconoscimento è la prova che l’Italia è una Nazione che investe nella qualità e nell’innovazione, e che il nostro settore turistico è in continua crescita. Siamo impegnati a supportare e promuovere l’eccellenza italiana nel mondo, e questo premio è un ulteriore incentivo a continuare a lavorare per offrire sempre di più ai nostri visitatori.” Così il Ministro del Turismo Daniela Santanchè (fonte, LaPresse)

L’annuncio di questi importanti riconoscimenti per i due scali romani sarà successivamente celebrato in una cerimonia di premiazione prevista nell’ambito dell’ACI World Airport Experience Summit, in programma dal 31 agosto al 4 settembre a Istanbul, in Turchia.