Notte di fuoco a Fiumicino

Due autovetture distrutte dalle fiamme, intervento dei Vigili del Fuoco e indagini in corso

di Fernanda De Nitto

La notte scorsa due autovetture sono andate in fiamme nella zona compresa tra il Lungomare della Salute e Villa Guglielmi.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino di Ostia che hanno provveduto a spengere gli incendi propagatisi dai mezzi e mettere in sicurezza le aree interessate dal rogo.

Le macchine andate distrutte risultano essere tutte abbandonate e pertanto sono in corso le indagini da parte dell’autorità competente, per le quali anche i Vigili del Fuoco chiedono chiarezza rispetto agli episodi accaduti.

Tali incendi possono essere altamente pericolosi per l’incolumità di passanti, abitanti, ma anche per eventuali mezzi presenti nell’area del rogo, dato che molto spesso all’interno delle vetture sono presenti materiali di scarto potenzialmente infiammabili.

Notizia in aggiornamento