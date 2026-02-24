Focene, Aranova e Maccarese: verifiche sui cantieri e sugli interventi programmati

L’Amministrazione monitora opere per drenaggio delle acque piovane, sicurezza del territorio e nuovi parcheggi

Attività di monitoraggio tecnico-operativo sui cantieri strategici del territorio comunale di Fiumicino. Il sindaco Mario Baccini, affiancato dal presidente del Consiglio comunale Roberto Severini, dall’assessore ai Lavori Pubblici Giovanna Onorati e dal personale tecnico dell’Ente, ha effettuato sopralluoghi finalizzati alla verifica dello stato di avanzamento delle opere, alla conformità esecutiva rispetto ai cronoprogrammi e alla valutazione delle soluzioni progettuali adottate negli interventi di regimentazione delle acque meteoriche, mitigazione del rischio idrogeologico e implementazione delle infrastrutture per la sosta veicolare.

FOCENE Le verifiche hanno riguardato la località di Focene, dove è attualmente attivo il cantiere per la realizzazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche, un’opera dedicata al miglioramento del deflusso delle acque piovane e alla prevenzione di criticità durante le precipitazioni più intense.

ARANOVA Successivamente il sopralluogo si è spostato ad Aranova, dove sono in corso interventi di risanamento idrogeologico finalizzati alla messa in sicurezza del territorio. Nella stessa località è statavisionata l’area destinata alla realizzazione di un nuovo parcheggio, un’opera funzionale al miglioraramento della viabilità e alla fruibilità degli spazi pubblici.

MACCARESE I controlli hanno interessato anche alcune zone di Maccarese, dove l’Amministrazione sta individuando ulteriori aree di intervento nell’ambito della realizzazione di parcheggi.

“Abbiamo monitorato lo stato di avanzamento dei lavori, verificato il rispetto dei cronoprogrammi per garantire che ogni intervento risponda alle esigenze dei cittadini – ha dichiarato il Primo Cittadino – Un segnale di attenzione e responsabilità, con l’obiettivo di assicurare tempi certi, qualità degli interventi e una costante informazione alla cittadinanza sullo stato delle opere in corso e di prossima realizzazione.”