L’Istituto comprensivo G.B. Grassi di Fiumicino, sul podio di Giocamath 2025

Un’adesione record per le gare di matematica, con 18mila giovani da tutta Italia

Si sono concluse al Teatro Augusteo di Salerno, le finali di Giocamath 2025, la sfida di giochi matematici, a cui hanno partecipato alunni delle classi quarte delle scuole primarie e studenti delle classi prime delle scuole secondarie di primo grado.

Per la scuola primaria sono stati premiati dal 3° al 1° posto: F. A. dell’I.C. G.B. Grassi di Fiumicino; D.S.F. del Don Bosco di Cava de’ Tirreni, T.P. dell’ I.C. Giovanni XXIII di Cusano Milanino. Per le scuole secondarie P. R. dell’istituto comprensivo “Padre Ludovico da Casoria”, M.M. del “Don Milani” di Firenze e M.D. dell’I.C. Grassi di Fiumicino. Oltre ai vincitori saliti sul podio, sono stati premiati con una medaglia i primi 25 classificati.

La serata di premiazione, moderata dal giornalista Aniello Palumbo, ha visto sul palco 300 finalisti delle due categorie, col plauso del numeroso pubblico di insegnanti e genitori emozionati, che hanno sostenuto i provetti matematici, in tutto il loro percorso.

Importante la presenza delle istituzioni pubbliche e della scuola che, con i loro interventi, hanno messo in rilievo la crescita dell’evento: l’assessore alla Pubblica Istruzione del comune di Salerno, Gaetana Falcone; l’autore del volume “Dalla comprensione del testo alla soluzione” edito da 1886 Publishing, prof. Michele Baldi; la coordinatrice di Giocamath, prof.ssa Eleonora Piccolo; il dirigente dell’Istituto Medaglie d’Oro, prof. Emilio Costabile, che in mattinata ha ospitato nella sua scuola la gara finale di Giocamath 2025. Importante la collaborazione di un gruppo di studenti dell’indirizzo Accoglienza Turistica dell’ IPSEOA “R. Virtuoso” di Salerno diretto dalla prof.ssa Ornella Pellegrino. Una particolare menzione per la professoressa Maria Rosa Petolicchio (docente di matematica e scienze nella scuola secondaria di primo grado presso il plesso Fonseca dell’I.C. Moscati di Pontecagnano-Faiano una delle protagoniste, proprio interpretando una docente di matematica e scienze nel docu-reality “Il Collegio” di RAI 2).

GiocaMath 2025 è patrocinato dalla Regione Campania e dal Comune di Salerno, ed è stato un evento fortemente voluto dall’Assessore Gaetana Falcone. L’organizzazione è stata curata dall’Associazione “Infordida APS”, grazie al Presidente Michele Baldi e all’esperta in gare di matematica, prof.ssa Eleonora Piccolo e in collaborazione con l’Associazione “Nessuno e Centomila”. Giocamath, che da quest’anno ha coinvolto scuole su tutto il territorio nazionale con ben diciottomila studenti partecipanti, ha l’obiettivo di semplificare l’approccio con la matematica, giocando con i numeri e con la logica, per rendere accessibile a tutti una materia, in molti casi, ritenuta ostica. La partecipazione straordinaria e la risposta entusiastica dei giovani matematici, fanno ben sperare per il futuro.