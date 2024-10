“Legalità e Cultura dell’Etica”

Presentato alle scuole di Fiumicino il progetto della “Rotary Club Fiumicino Portus Augusti”

E’ stato presentato, agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado “Cristoforo Colombo” di Fiumicino, il progetto “Legalità e Cultura dell’Etica”, promosso dai distretti italiani del Rotary International.

Il Rotary Club Fiumicino Portus Augusti ha aderito al concorso, per l’anno scolastico 2024-2025, come Club Padrino, impegnandosi nel coinvolgere alcuni istituti del territorio, con l’obiettivo di favorire nella Società e soprattutto nelle nuove generazioni azioni positive per lo sviluppo di una coscienza etica, consapevole e coerente con i principi della legalità.

Per l’anno rotariano 2024 – 2025 il concorso, bandito a livello nazionale, sarà finalizzato a coinvolgere gli studenti in un’attività fortemente attuale e particolarmente vicina agli interessi dei giovani, sul seguente tema: “Il culto della forza e dell’aggressività è in preoccupante aumento tra i giovani: la Società, la Scuola e la Famiglia sono chiamate a prevenire e affrontare il problema, contrastando la violenza giovanile anche attraverso la valorizzazione delle differenze di genere”.

Ad illustrare il concorso, agli oltre 120 studenti della media Colombo, il Presidente per l’A.R. 2024-2025 Catia Fierli, insieme con la socia Fernanda De Nitto e il facilitatore dell’apprendimento e past presidente Marcello Tamiano.

Il concorso propone alle studentesse e agli studenti la realizzazione di elaborati scritti, manifesti, vignette, corti amatoriali o spot, e la produzione di uno scatto fotografico originale.

Nel corso della mattinata i presenti hanno illustrato le modalità di partecipazione al bando, fornendo agli stessi alcuni importanti spunti di riflessione, in particolare sulle questioni riguardanti il rispetto, l’educazione, la violenza giovanile e la violenza di genere, tentando di avvicinare i ragazzi al tema, fornendo loro alcuni concreti casi legati, in particolare, all’utilizzo dei social o dei videogiochi.

“Desidero ringraziare il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Letizia Fissi, per aver permesso l’adesione della scuola al concorso, la professoressa referente del progetto per l’istituto che insieme a tutti i docenti, con entusiasmo, stanno collaborando alla realizzazione delle opere dei ragazzi – ha dichiarato il Presidente del Rotary Club Fiumicino Portus Augusti, A.R. 2024-2025, Catia Fierli – Un ringraziamento al facilitatore dell’apprendimento e past presidente Marcello Tamiano per la sua presenza ed alla socia Fernanda De Nitto che, alla luce della sua esperienza nel settore cinematografico, si è resa disponibile con gli studenti nell’assisterli alla preparazione dei prodotti audiovisivi”.