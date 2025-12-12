Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 12 Dicembre 2025

La magia del Natale in musica per sostenere chi è più fragile

Questa sera a Ladispoli il concerto solidale “Xmas&Co.” promosso da Caritas Porto-Santa Rufina con il gruppo dAltroCanto

 

 

di Dario Nottola

 

 

Una serata di musica e solidarietà per dare concretezza al cammino di Avvento. La organizza Caritas Porto-Santa Rufina questa sera, alle 20.30, nella Parrocchia di Santa Maria del Rosario a Ladispoli grazie alla gentile collaborazione del gruppo musicale “dAltroCanto”.

 

L’ensemble, diretto da Emiliano Ciardulli, propone il concerto “Xmas&Co. La magia del Natale in musica”. Oltre trenta coristi accompagnati da sei musicisti eseguiranno brani natalizi arrangiati in chiave soul, R&B e swing.

 

“Vorrei ringraziare il gruppo ‘dAltroCanto’ per il dono del concerto ‘La magia del Natale’ a sostegno di Caritas Porto-Santa Rufina. I fondi raccolti saranno destinati principalmente a tre luoghi dove le persone più fragili trovano accoglienza, ascolto e un supporto concreto alle loro necessità. Sono l’emporio solidale ‘Enzo Crialesi’ e il Centro ‘Santi Mario Marta e figli’ a Ladispoli e Casa ‘Santa Maria degli angeli’ presso la parrocchia dell’aeroporto di Fiumicino. Sarà un momento di bellezza, fraternità e generosità, dove ogni nota diventa un gesto d’amore nella consapevolezza che ‘Dio ama chi dona con gioia’”, dichiara Serena Campitiello, direttrice di Caritas Porto-Santa Rufina.

 

L’Emporio solidale “Enzo Crialesi” di Ladispoli è un market solidale che distribuisce generi alimentari e per la cura della persona e della casa a famiglie e singoli in particolare difficoltà. La merce non è acquistabile ma viene ceduta ai beneficiari attraverso l’utilizzo di punti caricati su una tessera personale.

 

Il Centro “Santi Mario, Marta e figli” di Ladispoli offre ascolto e accompagnamento. Tra i servizi erogati dai volontari ci sono la mensa, aperta ogni giorno a pranzo, le docce e la possibilità di ricevere cure dentistiche.

 

Casa “Santa Maria degli angeli” di Fiumicino è il cuore del progetto “Vite in transito” nato dalla collaborazione di Caritas Porto-Santa Rufina, Aeroporti di Roma e la parrocchia Santa Maria degli Angeli, che ha sede nell’Aeroporto “Lenardo da Vinci” di Fiumicino. La struttura accoglie persone senza fissa dimora inserendole in un percorso di autonomia.
L’evento è a ingresso libero. La parrocchia di Santa Maria del Rosario si trova a Ladispoli in via Duca degli Abruzzi, 190.

 

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Caritar Porto Santa Rufina Ladispoli solidarietà
Articoli correlati
Focus

"CACCIA AI BASTONCINI DI ZUCCHERO”, la nuova caccia al tesoro natalizia al Vivaio della Maccarese Spa

venerdì, 12 Dicembre 2025
Attualità

Anagrafe e Stato Civile chiusi per aggiornamento informatico

venerdì, 12 Dicembre 2025
Primo Piano

La magia del Natale in musica per sostenere chi è più fragile

venerdì, 12 Dicembre 2025
Cronaca

Al via il recupero dei beni confiscati alla criminalità: 400 mila euro stanziati dalla Regione

venerdì, 12 Dicembre 2025
Cronaca

Piano di sviluppo aeroportuale, la Giunta di Fiumicino avvia l’iter della delibera

venerdì, 12 Dicembre 2025
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
A spasso nel Natale
centro studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci
Fantasie di Natale al Parco da Vinci