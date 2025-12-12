La magia del Natale in musica per sostenere chi è più fragile

Questa sera a Ladispoli il concerto solidale “Xmas&Co.” promosso da Caritas Porto-Santa Rufina con il gruppo dAltroCanto

di Dario Nottola

Una serata di musica e solidarietà per dare concretezza al cammino di Avvento. La organizza Caritas Porto-Santa Rufina questa sera, alle 20.30, nella Parrocchia di Santa Maria del Rosario a Ladispoli grazie alla gentile collaborazione del gruppo musicale “dAltroCanto”.

L’ensemble, diretto da Emiliano Ciardulli, propone il concerto “Xmas&Co. La magia del Natale in musica”. Oltre trenta coristi accompagnati da sei musicisti eseguiranno brani natalizi arrangiati in chiave soul, R&B e swing.

“Vorrei ringraziare il gruppo ‘dAltroCanto’ per il dono del concerto ‘La magia del Natale’ a sostegno di Caritas Porto-Santa Rufina. I fondi raccolti saranno destinati principalmente a tre luoghi dove le persone più fragili trovano accoglienza, ascolto e un supporto concreto alle loro necessità. Sono l’emporio solidale ‘Enzo Crialesi’ e il Centro ‘Santi Mario Marta e figli’ a Ladispoli e Casa ‘Santa Maria degli angeli’ presso la parrocchia dell’aeroporto di Fiumicino. Sarà un momento di bellezza, fraternità e generosità, dove ogni nota diventa un gesto d’amore nella consapevolezza che ‘Dio ama chi dona con gioia’”, dichiara Serena Campitiello, direttrice di Caritas Porto-Santa Rufina.

L’Emporio solidale “Enzo Crialesi” di Ladispoli è un market solidale che distribuisce generi alimentari e per la cura della persona e della casa a famiglie e singoli in particolare difficoltà. La merce non è acquistabile ma viene ceduta ai beneficiari attraverso l’utilizzo di punti caricati su una tessera personale.

Il Centro “Santi Mario, Marta e figli” di Ladispoli offre ascolto e accompagnamento. Tra i servizi erogati dai volontari ci sono la mensa, aperta ogni giorno a pranzo, le docce e la possibilità di ricevere cure dentistiche.

Casa “Santa Maria degli angeli” di Fiumicino è il cuore del progetto “Vite in transito” nato dalla collaborazione di Caritas Porto-Santa Rufina, Aeroporti di Roma e la parrocchia Santa Maria degli Angeli, che ha sede nell’Aeroporto “Lenardo da Vinci” di Fiumicino. La struttura accoglie persone senza fissa dimora inserendole in un percorso di autonomia.

L’evento è a ingresso libero. La parrocchia di Santa Maria del Rosario si trova a Ladispoli in via Duca degli Abruzzi, 190.