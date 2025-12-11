Forza Italia: “Bene la revisione dell’Imu agricola”

Il gruppo consiliare accoglie positivamente l’apertura dell’Amministrazione, chiedendo un alleggerimento fiscale per sostenere le aziende agricole di Fiumicino

L’ipotesi di una revisione dell’Imu sui terreni agricoli riaccende il dibattito sulle politiche di sostegno al settore primario a Fiumicino. Forza Italia accoglie con favore l’apertura dell’Amministrazione, sottolineando l’importanza di un alleggerimento fiscale per dare respiro alle aziende agricole del territorio.

“La decisione dell’Amministrazione di aprire a una revisione dell’Imu sui terreni agricoli è un segnale importante per il nostro comparto produttivo. Le aziende agricole di Fiumicino sostengono costi sempre più elevati, e intervenire sul prelievo fiscale può rappresentare un aiuto concreto per chi genera lavoro, presidio del territorio e qualità delle produzioni” lo dichiara il gruppo consiliare di Forza Italia.

“Forza Italia sostiene da sempre le politiche che favoriscono le micro e piccole imprese agricole — prosegue il gruppo — Il settore primario non è solo un pezzo della nostra economia, ma un elemento essenziale dell’identità di Fiumicino, dalle coltivazioni alla trasformazione, dalla filiera corta fino all’agriturismo. Una revisione equilibrata dell’Imu può dare respiro a un comparto che oggi affronta difficoltà strutturali“.

“La maggioranza sta dimostrando attenzione ai problemi reali dei cittadini e degli operatori economici. Continueremo a lavorare affinché ogni decisione fiscale sia orientata alla crescita, alla tutela delle imprese e al rafforzamento della competitività del nostro territorio” conclude il gruppo consiliare di Forza Italia.