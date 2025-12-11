Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 11 Dicembre 2025

Forza Italia: “Bene la revisione dell’Imu agricola”

Il gruppo consiliare accoglie positivamente l’apertura dell’Amministrazione, chiedendo un alleggerimento fiscale per sostenere le aziende agricole di Fiumicino

 

 

L’ipotesi di una revisione dell’Imu sui terreni agricoli riaccende il dibattito sulle politiche di sostegno al settore primario a Fiumicino. Forza Italia accoglie con favore l’apertura dell’Amministrazione, sottolineando l’importanza di un alleggerimento fiscale per dare respiro alle aziende agricole del territorio.

 

 

“La decisione dell’Amministrazione di aprire a una revisione dell’Imu sui terreni agricoli è un segnale importante per il nostro comparto produttivo. Le aziende agricole di Fiumicino sostengono costi sempre più elevati, e intervenire sul prelievo fiscale può rappresentare un aiuto concreto per chi genera lavoro, presidio del territorio e qualità delle produzioni” lo dichiara il gruppo consiliare di Forza Italia.

 

“Forza Italia sostiene da sempre le politiche che favoriscono le micro e piccole imprese agricole — prosegue il gruppo — Il settore primario non è solo un pezzo della nostra economia, ma un elemento essenziale dell’identità di Fiumicino, dalle coltivazioni alla trasformazione, dalla filiera corta fino all’agriturismo. Una revisione equilibrata dell’Imu può dare respiro a un comparto che oggi affronta difficoltà strutturali“.

 

“La maggioranza sta dimostrando attenzione ai problemi reali dei cittadini e degli operatori economici. Continueremo a lavorare affinché ogni decisione fiscale sia orientata alla crescita, alla tutela delle imprese e al rafforzamento della competitività del nostro territorio” conclude il gruppo consiliare di Forza Italia.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Forza Italia IMU
Articoli correlati
Politica

Forza Italia: “Bene la revisione dell’Imu agricola”

giovedì, 11 Dicembre 2025
Politica

Fiumicino, il 22 dicembre nasce il Comitato Referendario: i cittadini chiamati a scegliere il proprio futuro

giovedì, 11 Dicembre 2025
Politica

Fiumicino al top per la raccolta differenziata, ma è polemica

giovedì, 11 Dicembre 2025
Cronaca

Fiumicino premiata da Legambiente: Severini esalta un risultato “straordinario”

giovedì, 11 Dicembre 2025
Politica

Edificio scolastico Grassi: avviato il percorso per la messa in sicurezza

giovedì, 11 Dicembre 2025
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
A spasso nel Natale
centro studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci
Fantasie di Natale al Parco da Vinci