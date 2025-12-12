Piano di sviluppo aeroportuale, la Giunta di Fiumicino avvia l’iter della delibera

Prevista la riperimetrazione “a saldo zero” della Riserva del Litorale Romano. Baccini: “Scelta di responsabilità per città, aeroporto e Paese”

Dopo varie consultazioni ed audizioni sul territorio la Giunta comunale di Fiumicino ha avviato l’iter per la delibera sul Piano di sviluppo aeroportuale, che dovrà essere poi approvata in consiglio comunale, e che prevede la riperimetrazione della Riserva Naturale del Litorale Romano.

Lo ha annunciato il sindaco Mario Baccini, nel corso Convegno Sindacale Ugl TA, “Innovazione, Intermodalità e Sviluppo: il Futuro del Trasporto Aereo”, presso Hotel Isola Sacra.

“La delibera di indirizzo di fatto è pronta – ha sottolineato Baccini – frutto di una serie di attività della Commissione Urbanistica che ha incontrato sindacati, associazioni di categoria e territoriali, imprese, comitati. Sul Piano presentato da Enac, abbiamo preparato la delibera che prevede la riperimetrazione della Riserva, a saldo zero, in un progetto che prevede, anche con le nostre prescrizioni che rendono armonioso il Piano di Sviluppo, che tutta la parte di Riserva che servirà per tale progetto sarà recuperata e vincolata in termini di compensazione, recuperando altri terreni. A breve quindi la proposta di Giunta sarà all’attenzione del Consiglio comunale, con un indirizzo di responsabilità che coniuga l’interessa della città, dell’aeroporto e del Paese”.

“Lo studio della Luiss ci fa capire, inoltre – ha evidenziato ancora Baccini – che il Piano di sviluppo aeroportuale può avere un impatto importante in termini di ricaduta positiva sul territorio e sull’indotto con un flusso di circa 100 milioni di passeggeri previsti. Solo il comune di Fiumicino potrebbe avere 13.000 lavoratori e 5 miliardi di indotto. Non facendo questa scelta, lo studio della Luiss ci dice che perdita sarebbe. Si tratta di un Piano che può creare ricchezza, benessere e sostenibilità e che rilascerà benefici per tutti il paese. Un’occasione da non perdere e da sfruttare“.